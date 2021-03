Certyfikacja od kulis

O tym jak przebiegał cały proces certyfikacji sortowni InPost wybudowanej przez P3 i co w praktyce oznacza posiadanie certyfikatu BREEAM opowiada Justyna Chmielewska, Head of Sustainability, Senior Sustainability Advisor Gleeds Polska.

Co w praktyce oznacza fakt posiadania przez obiekt certyfikatu BREEAM na poziomie Very Good?

Justyna Chmielewska: To potwierdzenie, że obiekt został zbudowany nie tylko zgodnie z prawem, ale także z wykorzystaniem tzw. dobrych praktyk i ponadstandardowych rozwiązań, co oznacza także wyższą jakość wykonania. W trakcie realizacji projektu wdrażane są rekomendacje specjalistów, między innymi z zakresu ekologii, akustyki czy szczelności budynków. Przekłada się to na zwiększony komfort użytkowania, większą trwałość elementów i oszczędności na etapie eksploatacji.

Jak wyglądają kulisy certyfikacji – kiedy zaczyna się cały proces, ile trwa i czy wymaga zaangażowania wielu osób?

Wskazane jest rozpoczęcie procesu certyfikacji już na etapie planowania inwestycji. Na samym początku tj. na etapie analizowania pomysłu zaangażowani są głównie inwestor i konsultanci zewnętrzni, następnie dołącza projektant, a na etapie budowy - wykonawca i najemca. Dzięki włączeniu wszystkich wymienionych uczestników, możliwe jest przeanalizowanie dostępnych rozwiązań, a następnie jak najwcześniejsze wdrożenie rekomendacji. Pozwala to na uniknięcie potencjalnych dodatkowych kosztów związanych z przeprojektowaniem budynku.

Certyfikacja BREEAM opiera się na ośmiu etapach wskazanych przez RIBA (Royal Institute of British Architects) – tzw. RIBA stages, ale w pewnym uproszczeniu można wskazać trzy decydujące. Są to: planowanie, projektowanie i budowa. W pierwszym z nich prowadzone są rozmowy i uzgodnienia, począwszy od wyboru lokalizacji inwestycji, przez konsultacje np. z lokalnymi władzami i przyszłym najemcą aż w końcu sprawdzenie terenu i raporty specjalistów, np. ekologa. Etap projektowy pozwala na szczegółowe zaplanowanie rozwiązań - od terenów zewnętrznych po te zastosowane w samym budynku, w tym np. sposób zasilania w energię. Z kolei ostatni etap - budowy stanowi kontynuację wcześniejszego procesu. Poza realizacją inwestycji, wdrażane są także dobre praktyki budowlane. Obejmują one prowadzenia budowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla sąsiadów, minimalizowanie ryzyka zanieczyszczeń terenów sąsiednich, negatywnego wpływu na środowisko oraz zapewnienia odpowiedniego zaplecza budowy dla pracowników.