Certyfikat to realne oszczędności. Panattoni ma na to dowody

Każdy certyfikowany obiekt Panattoni jest dowodem, że „zielone” budownictwo to dla najemców gwarancja zarówno działania w zrównoważonym otoczeniu, jak i znacznych oszczędności. Dobrym przykładem może być Panattoni Park Cheb South z certyfikacją Outstanding BREEAM International 2016 New Construction I rekordową punktacją 90,65 proc.

Zielona polityka Go Earthwise with Panattoni prowadzi do ograniczenia wydatków na poziomie 50 proc. w zakresie zużywanej energii oraz zmniejszenia poboru mocy do 60 proc. Oszczędność energii idzie w parze z oszczędnością wody, której zużycie zostaje ograniczone nawet o 6000 litrów dziennie dla obiektu o powierzchni 20 tys. mkw. Kolejną wartością dla przedsiębiorstw jest znacznie ograniczenie emisji CO2 – nawet 230 ton rocznie dla obiektu o powierzchni ok. 10 tys. mkw.

Jednym z flagowych przykładów synergii certyfikacji, korzyści dla środowiska i najemców jest realizacja czeskiego parku dewelopera - Panattoni Park Cheb South. Inwestycja zdobyła rekordową punktację 90,65 proc., co czyni ją najbardziej ekologiczną na świecie w tej kategorii certyfikacji, a dodatkowo znalazła się na short liście BRE w konkursie BREEAM Awards 2021. Panattoni Park Cheb South powstał na terenach poprzemysłowych, dzięki temu wpisuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym (cyrkularną) i jest przyjazną środowisku, unikatową i nowoczesną halą, w której wodę deszczową wykorzystuje się do spłukiwania toalet, rolety okienne chronią przed światłem słonecznym, a otaczający teren może pochwalić się hotelem dla owadów oraz zewnętrzną siłownią dla pracowników.

Kluczowym celem zrównoważonego rozwoju w tym projekcie było dostarczenie energooszczędnego budynku, charakteryzującego się niskimi kosztami eksploatacji i zapewniającego zdrowe środowisko wewnętrzne dla jego najemców.

Osiągnięcia:

· Pierwszy wynik Outstanding BREEAM International 2016 New Construction osiągnięty w Czechach.

· Najlepszy wynik na świecie osiągnięty w BREEAM International 2016 New Construction: Commercial, Industrial

· Dzienne zużycie wody pitnej zostało zredukowane o 83,88 % w stosunku do poziomu bazowego dzięki zainstalowanemu systemowi spłukiwania wodą deszczową.

· Zużycie energii pierwotnej zostało zredukowane o 55,61% w stosunku do wartości bazowej.

· Wskaźnik emisji CO2 budynku został zredukowany o 57,88% w stosunku do wartości bazowej.

· Około 12% zainstalowanych materiałów posiada certyfikat ISO 14001, BES lub FSC.

· W trakcie budowy ponad 90% odpadów zostało poddanych recyklingowi.

Tak imponujące wyniki Panattoni uzyskało dzięki holistycznemu podejściu do realizacji inwestycji w poniższych obszarach: