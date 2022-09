Certyfikowana inwestycja Panattoni Park Tricity South II gotowa do odbioru

Dekpol Budownictwo zakończył realizację nowej hali w Będzieszynie dla dewelopera Panattoni. To budynek magazynowo-biurowy o powierzchni ok. 50 tys. mkw.

Budynek magazynowo-biurowy o powierzchni ok. 50 tys. mkw. wraz z kompletną, niezbędną infrastrukturą ma docelowo stać się miejscem pracy dla nawet 2 tysięcy osób.

Obiekt dedykowany będzie dystrybucji towarów Grupy LPP – największego producenta odzieży w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nowa hala w Będzieszynie będzie pełniła funkcje magazynowe oraz administracyjne. W ramach kubatury ponad 600 tysięcy metrów sześciennych powstała nie tylko imponująca przestrzeń do magazynowania towarów, ale także część socjalno – biurowa. Budowa objęła również realizację łącznika pomiędzy sąsiadującymi halami. W najbliższym otoczeniu przygotowano blisko 300 miejsc parkingowych – 57 dla TIRów oraz 220 dla samochodów osobowych.



Mamy duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów, co z pewnością ułatwiło pracę. W tym wypadku na liście największych wyzwań znalazł się montaż 700 ton konstrukcji stalowej w zaledwie 5 tygodni. Kolejnym wymagającym punktem była realizacja łącznika między czynną halą a nowobudowaną. Z uwagi na wyjątkowe czasy, musieliśmy też dostosowywać projekt do dostępności kluczowych materiałów. Finalnie, zrealizowaliśmy wysokiej klasy, bezpieczny obiekt, który będzie służył pracownikom przez lata - mówi Adam Olżyński dyrektor ds. handlowych Dekpol Budownictwo.

Panattoni Park Tricity South II, dzięki swojej lokalizacji, stwarza doskonałą okazję do działalności międzynarodowej i obsługi wielu europejskich rynków. Centrum dystrybucyjne położone jest niedaleko autostrady A1, a także blisko kluczowych dróg krajowych (S6 i S7), co pozwala na sprawne dotarcie zarówno do granicy zachodniej, południowej, jak wschodniej. Dodatkowo miejscowość zapewnia dostęp do sieci kolejowej, która łączy ją z Gdańskiem, Warszawą, Bratysławą i Wiedniem. Naturalnym atutem tej lokalizacji jest także bliskość Portu Gdańskiego – jednego z największych w Europie.



Budowa hali w Będzieszynie trwała 8 miesięcy. Inwestycja została wykonana według specyfikacji technicznej inwestora oraz najemcy. Stalową konstrukcję dachu wsparto na prefabrykowanych słupach żelbetowych. W części biurowej między kondygnacjami zastosowano sprężany strop prefabrykowany oparty na słupach i belkach żelbetowych. Halę posadowiono bezpośrednio na stopach monolitycznych. Elewację części magazynowej tworzą prefabrykowane podwaliny i ściany trójwarstwowe oraz płyty warstwowe z wypełnieniem PIR i wełny mineralnej. Część biurowa wyróżnia się natomiast szklaną fasadą.

Magazyn dedykowany będzie obsłudze sprzedaży internetowej produktów największego polskiego producenta odzieży – Grupy LPP, właściciela marek Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Włączenie obiektu do jego sieci dystrybucji jest odpowiedzią LPP Logistics – nowo powołanego operatora logistycznego Grupy – na rosnące zainteresowanie klientów zakupami online i wynikające z tego zapotrzebowanie na dodatkową powierzchnię operacyjną. Nowy magazyn jest też kolejnym krokiem w kierunku rozwoju sprzedaży wielokanałowej polskiego producenta odzieży.

