CEVA Logistics do 2025 roku we wszystkich magazynach i w ramach usług logistyki kontraktowej będzie wykorzystywać niskoemisyjną energię elektryczną.

Zobowiązanie opiera się na połączeniu zakupu energii od lokalnych dostawców oraz zwiększeniu własnej produkcji energii elektrycznej, z wykorzystaniem paneli słonecznych montowanych na dachach.

Ich powierzchnia ma się zwiększyć trzykrotnie do końca 2025 r.

Dodatkowo, do końca 2023 roku CEVA planuje wyposażyć 100 proc. swoich obiektów magazynowych w oświetlenie LED.

CEVA Logistics zakończyła rok 2022, instalując oświetlenie LED w ok. 80 proc. swoich magazynów (usługi logistyki kontraktowej). Firma przewiduje, że do końca 2023 r. osiągnie poziom 100 proc., co będzie wynikiem wielomilionowych inwestycji w efektywność energetyczną. Dodatkowo CEVA realizuje szereg projektów związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem, co też pozwoli na zmniejszenie zużycia energii.

CEVA powiększa także swoją flotę urządzeń litowo-jonowych wykorzystywanych do przemieszczania towarów (MHE). Globalny dostawca usług logistycznych zakłada, że w 2023 r. jego flota osiągnie poziom 40 proc. eko-MHE (zestawy baterii litowo-jonowych i żelowe). Oszczędność w zakresie emisji wynika nie tylko z wymiany spalinowych urządzeń napędzanych olejem napędowym lub LPG. Przy przejściu z akumulatorów kwasowo-ołowiowych na bardziej przyjazne dla środowiska baterie litowo-jonowe firma odnotowuje redukcję emisji podczas ładowania o średnio 16 proc.

CEVA, dzięki wspólnym inwestycjom z partnerami z branży nieruchomości o wartości ok. 180 mln USD, planuje trzykrotnie zwiększyć powierzchnię paneli słonecznych pokrywających dachy magazynów na świecie. Do końca 2025 r. firma planuje zainstalowanie w swoich obiektach panele słoneczne o powierzchni 1,8 mln mkw., czyli na obszarze o 2,25 razy większym od słynnego Pałacu w Wersalu. Firma szacuje, że przy takiej powierzchni pokrycia będzie generować około 135 000 MWH rocznie.

CEVA wykorzystuje siłę swojej globalnej sieci logistycznej, wspierając się doświadczeniami zdobytymi w różnych krajach i kontynentach. W Wielkiej Brytanii CEVA w 100 proc. działa w oparciu o niskoemisyjną energię elektryczną, a magazyny w krajach Beneluksu produkują więcej energii elektrycznej niż zużywają. Wykorzystanie odnawialnej i niskoemisyjnej energii elektrycznej będzie też odgrywało kluczową rolę we wsparciu operacji i rozwoju na nowych rynkach. W 2022 r. CEVA uruchomiła nowy magazyn o zerowej emisji w kolumbijskiej Bogocie.

CEVA, jako część Grupy CMA CGM, mocno angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska. Grupa inwestuje w badania i rozwój, aby wspierać powstawanie niskoemisyjnych źródeł energii i technologii, zmniejszających wpływ transportu i logistyki na planetę. Celem Grupy CMA CGM jest osiągnięcie zerowego poziomu netto do 2050 roku.

Globalna branża logistyczna musi znaleźć lepsze metody prowadzenia działalność operacyjnej i ostatecznie zmniejszyć swój wpływ na planetę związany z emisją dwutlenku węgla i zużyciem energii. Te inwestycje są słuszne i uzasadnione biznesowo. Będziemy nadal działać na rzecz bardziej zrównoważonego modelu poprzez inicjatywy takie jak te wdrażane już w operacjach logistyki kontraktowej i liniach produktowych w transporcie lotniczym, morskim, lądowym oraz gotowych pojazdów - powiedział Mathieu Friedberg, dyrektor generalny CEVA Logistics.

