Chiński Shein do końca roku uruchomi w pełni magazyn w Panattoni Park Wrocław South Hub. Według nowych danych pracę w tym miejscu znajdzie ponad tysiąc osób.

Shein należy do liderów odzieżowego e-commerce.

Chińska firma ciągle się rozwija i szuka m.in. nearshoringowych rozwiązań w Europie Środkowo-Wschodniej.

W nowym centrum magazynowy pracę ma znaleźć ponad 1000 osób.

Jak poinformowała Gazeta Wrocławska, Shein wynajmie we Wrocławiu ok. 40 tys. mkw. powierzchni. Pracę znajdzie tam ponad 1000 osób. Nabór już trwa. Rekrutację na nowych pracowników w magazynach Shein prowadzi agencja pracy Randstad.

Jak podaje Gazeta Wrocławska, stawka godzinowa w Shein to 26,50 zł brutto. Plusem są 500 zł premii frekwencyjnej oraz obiad za 1zł. Praca zmianowa w oparciu o umowę o pracę tymczasową.

Lokalizacja Panattoni Park Wrocław South Hub pozwoli na sprawną obsługę pełnej gamy produktów firmy i dotarcie do większości europejskich rynków. Centrum logistyczne znajduje się na przecięciu dwóch kluczowych tras. Są to autostrada A4, dzięki której można obsługiwać całe południe Polski oraz klientów w innych krajach, zlokalizowanych dalej na południu i wschodzie. Na tej drodze znajduje się również węzeł z drogą ekspresową S8, która zapewnia dojazd do centralnej części naszego kraju.

Shein to chiński sklep internetowy z odzieżą, założony w 2012 r. Dziś jest jednym z najbardziej znanych graczy na rynku fast fashion (ang. szybka moda). Według firmy PitchBook, zajmującej się analizą danych, Shein w rok podwoił swoją wartość z 15 mld do 30 mld dol., które osiągnął pod koniec 2021 roku. Shein wybierają młodzi klienci, głównie z pokolenia Z, czyli nastolatkowie, dla których liczy się przede wszystkim cena kupowanych produktów.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl