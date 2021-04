Chiński inwestor otwiera zakład produkcyjny w Poznaniu

Toupu współpracuje ze światowymi liderami z branży motoryzacyjnej, m.in. Audi, BMW, Fiat-Chrysler, GM, Geely, Ford, Mercedes-Benz, Porsche czy Volkswagen.

Zakład w Polsce będzie produkował ramy pomocnicze dla samochodów elektrycznych.

W fabryce zatrudnienie znajdą przede wszystkim wykwalifikowani specjaliści i inżynierowie. Jeszcze w tym roku firma chce zatrudnić 20 osób.

Nowa inwestycja powstanie na terenie Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze w Poznaniu, będzie to pierwszy zakład produkcyjny firmy w Europie.

Ningbo Tuopu Group jest notowana na giełdzie w Szanghaju. To lider technologii w zakresie produkcji komponentów do aut, działający w branży od ponad 30 lat. Inwestor współpracuje ze światowymi liderami ze świata motoryzacji, m.in. Audi, BMW, Fiat-Chrysler, GM, Geely, Ford, Mercedes-Benz, Porsche czy Volkswagen. Siedziba firmy mieści się w Ningbo w Chinach – tam znajduje się też jedno z centrów badawczo-rozwojowych, które wspiera projekty firmy na całym świecie. Oprócz tego, fabryki, biura i centra B+R Tuopu działają w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Malezji, a w Europie – w Szwecji, Niemczech i Francji. Zakład w Polsce będzie produkował ramy pomocnicze dla samochodów elektrycznych. Co szczególnie istotne, inwestor wciąż aktywnie poszukuje lokalnych poddostawców. Wsparcie w realizacji projektu zapewniła spółce Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

– Firmy z branż takich jak automotive i electromobility należą do tych, które obecnie najchętniej inwestują w Polskiej Strefie Inwestycji. Dzięki tej inwestycji, w Poznaniu może powstać kolejnych 450 nowych miejsc pracy. To także dowód na to, że światowe koncerny, w tym także przedsiębiorcy z Państwa Środka - pomimo trwającej epidemii - doceniają atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju. Tylko w pierwszym kwartale 2021 r. wydano blisko sto decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości blisko 4 mld zł, co świadczy o sile i potencjale polskiej gospodarki – podkreśla wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

