Przygotowania inowrocławskiego przewoźnika do realizacji nowego rodzaju przewozów trwały blisko dwa miesiące. Obejmowały one zarówno obsługę i rozpoznanie baz paliwowych, przeprowadzenie próbnych przejazdów na nowych trasach, jak i — w istotnej mierze — przeszkolenie pracowników z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Dla nas to wejście w nowy segment rynku, a także możliwość zdobycia cennych doświadczeń i realizacji planu dywersyfikacji usług. Chcemy docelowo obsługiwać — w tym obszarze rynku — do kilkudziesięciu przewozów miesięcznie, przeznaczając do tego przynajmniej trzy nowoczesne lokomotywy elektryczne. W przyszłości chcielibyśmy też świadczyć usługi transportu towarów wysokiego ryzyka, takich jak np. benzyna czy gaz, które wymagają wprowadzenia jeszcze bardziej rygorystycznych wymogów – mówi Andrzej Pawłowski, Prezes Zarządu CIECH Cargo.