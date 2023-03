Ideal Idea, pionier rozwiązań inwestycyjnych w modelu SBU w Polsce, zakończył realizację drugiego etapu rozbudowy parku magazynowo-biurowego na pograniczu Warszawy i Raszyna - City Park Warsaw II.

Nowe hale City Park Warsaw II to inwestycja posiadająca unikalne i elastyczne przestrzenie biznesowe najwyższej jakości.

Położone są w najlepszej miejskiej lokalizacji.

City Park Warsaw II to kolejny warszawski projekt logistyczny w modelu SBU („Small Business Units”) realizowany przez firmę Ideal Idea. W ramach rozbudowy dwie hale H5 i H6, podzielone zostały na 12 nowoczesnych modułów magazynowych (każdy po ok. 550 mkw.) z przyległymi biurami klasy A (od ok. 110 mkw.). Łączna powierzchnia nowych obiektów to ponad 10 000 mkw.

City Park Warsaw II. Fot. Mat. pras.

City Park Warsaw to dla nas projekt rozwojowy. Pracujemy nad kolejnym, trzecim już etapem rozbudowy stołecznego parku. Obecnie jesteśmy w fazie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń – mówi Justyna Markowska, członek zarządu, Ideal Idea.

City Park Warsaw II został wybudowany zgodnie ze standardami BREEAM, zakładającymi spełnienie ważnych wymagań dot. dbałości o środowisko, innowacyjności, optymalizacji kosztów eksploatacji czy też komfortu pracy.

City Park Warsaw II. Fot. Mat. pras.

Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na magazyny o charakterze SBU. Jest to efektem dynamicznego rozwoju branży e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. W nadchodzących kwartałach spodziewamy się kontynuacji tego trendu. Największym rynkiem lokalnym pod względem istniejącej podaży SBU jest Warszawa, w której ulokowana jest ponad połowa tego typu obiektów w Polsce, natomiast dynamicznie rozwijają się również takie miasta jak Poznań czy Wrocław. We wszystkich tych lokalizacjach Ideal Idea posiada i rozbudowuje inwestycje w modelu SBU – powiedział Andrzej Dużyński, prezes zarządu, Ideal Idea.

City Park Warsaw II wyróżnia idealna, miejska lokalizacja – park położony jest przy obwodnicy Warszawy, przy skrzyżowaniu dróg S2 (A2) oraz S8, a także w bliskim sąsiedztwie (ok. 15 min) stołecznego lotniska im. Fryderyka Chopina, które oddalone jest jedynie 7 km od centrum Warszawy. Port Lotniczy Okęcie to ważny punkt przesiadkowy w Europie Środkowej, niezmiennie utrzymujący wysoką pozycję na mapie międzynarodowych połączeń lotniczych. W 2022 roku obsłużył 14,5 mln pasażerów i 111 000 ton ładunków.

