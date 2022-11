Najnowszy park biznesowy od Ideal Idea, City Park Wrocław, został w pełni skomercjalizowany.

Nowopowstający obiekt SBU przy wrocławskim porcie lotniczym to kolejna inwestycja od Ideal Idea, zapewniająca unikalne i elastyczne przestrzenie biznesowe najwyższej jakości.

Zostały one błyskawicznie docenione przez rynek, czyniąc City Park Wrocław II w pełni wynajętym na długo przed zakończeniem budowy.

City Park Wrocław II to już drugi dolnośląski projekt w modelu SBU – „Small Business Units” realizowany przez firmę Ideal Idea, która jest pionierem we wdrażaniu tego typu rozwiązań w Polsce. Obiekty SBU od Ideal Idea można przeznaczyć zarówno na niewielkie magazyny jak i reprezentacyjne biura, które oferują wiele możliwości adaptacyjnych oraz optymalizują procesy przyczyniając się do zwiększenia zysku wielu branż.

City Park Wrocław II to już drugi dolnośląski projekt w modelu SBU – „Small Business Units” realizowany przez firmę Ideal Idea.

Elastyczne przestrzenie, nowoczesne rozwiązania i najwyższy standard wykończenia oferowany w obiektach typu SBU od Ideal Idea doskonale wpisują się w aktualne potrzeby rynkowe. Proces komercjalizacji City Park Wrocław II był najszybszym w historii istnienia naszej firmy. Aktualnie realizujemy również inwestycję w Poznaniu, która zaoferuje Najemcom ponad 17 000 mkw. nowej powierzchni – mówi Justyna Markowska, Członek Zarządu, Ideal Idea.

W ramach rozbudowy City Park Wrocław powstaną dwa nowe budynki.

W ramach rozbudowy City Park Wrocław powstaną dwa nowe budynki: H3 i H4. Po ich wybudowaniu powierzchnia parku przekroczy 20 000 mkw. W powstających obiektach inwestor oferował większe moduły magazynowe - od 700 mkw. wzwyż oraz nowoczesne biura od 110 mkw. W przypadku tej inwestycji, każdy z realizowanych budynków został wynajęty w całości dwóm niezależnym Najemcom.

Projekt City Park Wrocław zostanie wybudowany zgodnie ze standardami BREEAM. Fakt ten potwierdza spełnienie przez Ideal Idea ważnych wymagań z obszarów takich jak: dbałość o środowisko, innowacyjność, optymalizacja kosztów eksploatacji czy też komfort pracy.

- Wysokiej jakości powierzchnie magazynowe wraz z wyrafinowaną powierzchnią biurową o świetnie skomunikowanych parametrach, są odpowiedzią Ideal Idea na potrzeby Najemców. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość biznesowa, w tym zjawisko rosnących kosztów utrzymania biur w centrach miast spowodowało, że firmy szukają możliwości zapewnienia wspólnego funkcjonowania powierzchni magazynowej oraz biurowej. Wysoki standard wykończenia, a także doskonale skomunikowane inwestycje są atrakcyjne dla setek pracowników zatrudnianych przez naszych Klientów w realizowanych przez nas inwestycjach, a dla zarządów są motorem do przeniesienia tam siedzib swoich firm. Dostrzegliśmy te potrzeby już wiele lat temu i dlatego jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy na rynek model SBU – powiedział Andrzej Dużyński, Prezes Zarządu, Ideal Idea.

City Park Wrocław II położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wrocławskiego lotniska im. Mikołaja Kopernika, które oddalone jest jedyne 10 km od centrum dolnośląskiej stolicy. Port Lotniczy we Wrocławiu to ważny punkt przesiadkowy w Europie Środkowej, który w 2021 roku obsłużył ponad 1,4 mln pasażerów i 111 200 ton cargo. Dodatkowo, nowy park biznesowy od Ideal Idea posiada dogodne połączenia komunikacją miejską, a także doskonały dojazd do trasy S8 (A8-obwodnicy Wrocławia), łączącej się z autostradą A4 (E40).

Zakończenie budowy oraz oddanie do użytku nowego City Park Wrocław II planowane jest na przełomie I i II kwartału 2023 r.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl