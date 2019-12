Citylink inwestuje we Wrocławiu. Ma plan na magazyny i biura

W północno-zachodniej części Wrocławia, tuż przy wrocławskim stadionie, jedynie 300 metrów od autostrady A8 i kilka kilometrów od wrocławskiego lotniska, CL Property Sp. z o.o. rusza z budową Citylink Wrocław Stadion, czyli nowoczesnych magazynów SBU wraz z reprezentacyjnymi biurami.

- Działka, którą oddajemy pod zabudowę ma idealne parametry dla naszych najemców. Znajduje się nie tylko blisko autostrady A8 ale także jest świetnie skomunikowana z autostradą A4 i lotniskiem, co umożliwi bardzo szybką dystrybucję towarów w ramach Last Mile Logistics. Wybierając teren, bardzo ważna była dla nas także komunikacja miejska, aby pracownicy naszych najemców mogli komfortowo dotrzeć do miejsca pracy – mówi Michał Starybrat, dyrektor ds. rozwoju Citylink.

Obiekt we Wrocławiu składa się z dwóch części: trzykondygnacyjnego budynku biurowego o wysokim standardzie wykończenia oraz jednokondygnacyjnej hali magazynowej z pomieszczeniami socjalno-biurowymi i reprezentacyjnymi budynkami biurowymi przyległymi do hali.

- Sama hala produkcyjno – magazynowa jest budowana w technologii żelbetowej z kratownicą stalową oraz konstrukcją tradycyjną żelbetową, ze ścianami murowanymi w przypadku budynku biurowego i wydzielonych biurowców przy hali. W kwestii ogrzewania dajemy klientom wybór: wysokowydajne promienniki gazowe podczerwieni albo nagrzewnice gazowe. Magazyny będą także wyposażone w ruchome platformy przeładunkowe i bramy z poziomu zero do obsługi samochodów dostawczych - mówi Robert Pykacz, dyrektor techniczny Citylink.

Budynek magazynowo -biurowo-wystawienniczy zostanie oddany do użytku w III kwartale 2020 roku. Aktualnie na terenie zakończyły się prace rozbiórkowe i jest on przygotowywany do rozpoczęcia prac ziemnych.

- We wrześniu 2019 roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowania terenu pod zabudowę. Prace posuwają się sukcesywnie , aby już we wrześniu 2020 roku oddać magazyny i biura najemcom. W tej chwili możliwe jeszcze są zmiany w poszczególnych projektach, prowadzące do zindywidualizowania powierzchni. Klient jest dla nas najważniejszy, dlatego wsłuchujemy się w jego potrzeby i każdą powierzchnię dopasowujemy do jego potrzeb. Chcemy, aby najemca miał wpływ nie tylko na wielkość wynajmowanej powierzchni, ale także na aranżację wnętrz i ilość udogodnień, których będzie potrzebował – mówi Michał Starybrat.

Citylink odda do użytku budynek o powierzchni ponad 10 tys. mkw. Najemcy mogą skorzystać z powierzchni biurowych elastycznie dopasowanych do potrzeb klienta, od 1 mkw. do nawet prawie 2 000 mkw. oraz magazynowo-wystawienniczych od 499 mkw.