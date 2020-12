Citylink z pozwoleniem na budowę magazynów w Łodzi

W granicach administracyjnych miasta Łódź powstanie ponad 23 tys. mkw. powierzchni magazynowo- biurowej. Jedynie 1 500 m od zjazdu z autostrady A1 i drogi wojewódzkiej 713, dając możliwie najszybsze połączenie z najważniejszymi, krajowymi arteriami drogowymi oraz centrum Łodzi.

Położenie magazynów w centralnej Polsce to szybkość i wygoda w logistyce ostatniej mili, którą Citylink pragnie oferować najemcom.

- Głównym atutem naszej działki, którą oddajemy pod zabudowę jest doskonała lokalizacja. Jesteśmy otoczeni ulicami miasta i skrzyżowaniami, co daje perfekcyjną ekspozycję, ale też kameralny charakter, którego brakuje w dużych parkach logistycznych. Wynajmując 10, 15 czy 20 000 m2 w Citylink Łódź można mieć poczucie, że jest się jak na własnej działce w BTS idealnie skrojonym swoich do potrzeb. Ponadto dojazd do ścisłego centrum Łodzi zajmuje kilkanaście minut, autostrada A1 to jedyne dwie przecznice od obiektu. Nie zapomnieliśmy także o pracownikach naszych najemców, gdyż w pobliżu działki mamy dostęp do komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje) oraz stacji PKP Łódź-Olechów. Wszystko to sprawia, że jest to perfekcyjne położenie dla szerokiego grona zarówno łódzkich firm jak tych lokujących się w Polsce centralnej – mówi Michał Starybrat, dyrektor ds. rozwoju Citylink.

Spółka CL Property wybuduje obiekt Citylink Łódź Olechów do certyfikacji Breeam.

- Dbamy o środowisko naturalne i chcemy budować zgodnie z normami, które pozwolą nam je chronić. Dlatego też budynek Citylink Łódź jest certyfikowany BREEAM. Otrzymanie certyfikatu warunkowane jest m.in. zgłoszeniem już w momencie projektowania, ponieważ budowa obiektu jest oceniana na każdym etapie. Ocena i otrzymane punkty uzależnione są od wielu czynników takich jak: wpływ na środowisko, trwałość, emisję dwutlenku węgla, ale także za lokalizacje. Najlepiej oceniane są bowiem lokalizacje dobrze skomunikowane, znajdujące się przy głównych arteriach komunikacyjnych. Przy budowie obiektów magazynowych nie jest łatwo spełnić to kryterium, ale nasze magazyny powstają w bardzo bliskiej odległości od centrum, zatem liczmy na jak najlepszą ocenę - mówi Michał Starybrat.

CITYLINK Łódź Olechów oferuje najemcom elastyczną powierzchnię magazynowo -biurową w formule small business units zaczynającą się już od ~ 600 mkw. Cała powierzchnia budynku to 23 145 mkw. z możliwością rozszerzenia do prawie 30 tys. mkw.