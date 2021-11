Clipper bierze więcej powierzchni magazynowej w P3 Poznań

Clipper świadczy usługi logistyczne na terenie całej Europy.

W parku P3 Poznań działa od 2017 r.

Wraz z dynamicznym rozwojem i rosnącym zapotrzebowaniem na oferowane usługi firma systematycznie zwiększa przestrzeń zajmowaną w parku.

Po oddaniu do użytku nowej powierzchni Clipper będzie jednym z największych najemców w tej lokalizacji.

- Decyzja klienta o powiększeniu powierzchni zajmowanej w parku P3 Poznań jest dla nas nie tylko kolejnym potwierdzeniem doskonałej lokalizacji naszej inwestycji, ale także docenieniem dotychczasowej współpracy oraz naszego elastycznego podejścia do wymagań i oczekiwań najemcy nie tylko na etapie projektowania i budowy obiektu, ale także przez cały okres trwania umowy najmu - mówi Michał Śniadała, Senior Leasing Manager P3 Logistic Parks w Polsce.

Najnowszy magazyn Clippera, podobnie jak pozostałe obiekty firmy w poznańskim parku, będzie wykorzystywany do obsługi klientów z sektora e-commerce. Magazyn będzie w pełni dostosowany do prowadzonej przez najemcę działalności. Jego wysokość zostanie podniesiona do 12 m, a nośność posadzki wyniesie 7,5 t/mkw. W obiekcie zastosowane zostaną rozwiązania ekologiczne i energooszczędne takie jak m.in. panele fotowoltaiczne na dachu, instalacja do odzysku wody szarej, czy oświetlenie LED z systemem automatycznego sterowania DALI. Z kolei przed budynkiem znajdą się stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom magazyn będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie co najmniej Very Good.

- Doceniamy podejście P3 do naszych zmieniających się potrzeb związanych z rosnącym i rozwijającym się biznesem. Cenimy otwartość do rozmów i wspólnego poszukiwania najlepszych dla wszystkich zainteresowanych rozwiązań. Wszystko to, wraz z doskonałym położeniem parku P3 Poznań, umożliwiającym sprawną dystrybucję towarów na rynki Europy Zachodniej sprawiło, że powiększenie zajmowanej przez nas powierzchni właśnie w tej lokalizacji było dla nas naturalnym krokiem - mówi Stefan Van Hoof, Chief Executive Officer, Operations Mainland Europe, Clipper Logistics.

Park P3 Poznań to jeden z największych parków logistycznych w zachodniej części Polski. Położony jest jest w odległości 16 km od centrum Poznania, w pobliżu drogi ekspresowej S11. I w niedużej odległości od autostrady A2, która zapewnia dogodne połączenie na wschód z Warszawą, a na zachód z Berlinem. Doskonała lokalizacja parku przyciąga klientów zarówno z branży e-commerce, przedsiębiorstw produkcyjnych i firmy prowadzące dystrybucję na rynki Europy Zachodniej. Po zakończeniu budowy wszystkich obiektów w parku będzie dysponował blisko 400 tys. mkw.