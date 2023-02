Clovin rozbuduje zakład produkcyjny. Inwestycja uzyskała wsparcie ze strony Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Firma Clovin planuje zwiększyć moc produkcyjną istniejącego zakładu w Czyżewie poprzez jego rozbudowę, modernizację infrastruktury oraz zakup środków trwałych. Na początku roku producent środków czystości dostał decyzję, że jego inwestycja uzyska wsparcie ze strony Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach inwestycji Clovin poniesie koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 30 mln zł oraz zwiększy zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 258 pracowników, o 4 nowych. Plan rozwoju powiązany jest także ze zrównoważonym rozwojem społecznym – firma będzie wspierać zdobywanie wykształcenia i kwalifikacji swoich pracowników oraz współpracować ze szkołami branżowymi.

W ramach potwierdzonego plan inwestycyjnego Clovin skorzysta z ulgi podatkowej.

Clovin to producent środków czystości, takich jak proszki i żele do prania, płyny do mycia okien, proszki do zmywarek, wybielacze i odplamiacze, płyny do mycia sanitariatów i mydła. Początkowo głównym obszarem działalności było wytwarzanie profesjonalnych proszków do prania dla pralni, hoteli i szpitali.

Clovin Group to obecnie osiem spółek działających w sześciu krajach, a wśród nich Clovin Germany, Clovin Baltic, Clovin Ukraine. Produkty firmy trafiają do ponad 30 krajów na pięciu kontynentach.

