Co decyduje o tym, że firmy inwestują lub nie w Polsce? Maciej Dyjas: To nie tylko trwająca wojna

- Wartość naszych inwestycji w Polsce wynosi 25 mld złotych. Mam dość dobry ogląd tego, co powoduje, że międzynarodowi inwestorzy inwestują w Polsce bądź nie. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy najważniejszym problemem są stopy procentowe w tym kraju. Inwestorzy porównują Polskę do innych rynków, na których mogą inwestować. Tradycyjnie był to dobry target do inwestowania, bo Polska miała wzrost gospodarczy, dużą populację, jednocześnie była częścią Unii Europejskiej. A teraz musimy z inwestorami omawiać jeszcze kilka innych kwestii, bo stopy procentowe są porównywane z tymi w Europie Zachodniej - mówił Maciej Dyjas, partner w Griffin Capital Partners.

Na co zwracają uwagę potencjalni inwestorzy?

- Drugą kwestią, bardziej "techniczną" są koszty energii, które są dramatycznie wyższe niż w innych krajach europejskich. Od dłuższego czasu były wysokie ze względu na niepoprawny energy mix w Polsce - kontynuował Dyjas. - Ostatnio mieliśmy w Polsce dwie inwestycje, z których musieliśmy zrezygnować ze względu na wysoką energochłonność, a tym samym obaw o podstawy kosztowe.

Jako trzeci istotny element Maciej Dyjas wymienił "politykę wewnętrzną i geopolityczną". - Inwestorzy od dłuższego czasu regularnie pytają nas o to, co myślimy na temat stosunków między Polską a Unią Europejską, jak również Polską a USA. Musimy się tłumaczyć z wielu kwestii, które nie mają bezpośredniego związku ze zwrotami z naszych inwestycji, a z percepcją Polski jako bezpiecznego miejsca do inwestowania. Mieliśmy na przykład bardzo dużo zapytań od nich dotyczących Lex TVN. Nasi inwestorzy są oczywiście apolityczni, nie są ani lewicowi, ani prawicowi, ale mają bardzo wielki fokus na praworządność i ochronę praw własności. To problem, który towarzyszy nam od lat i pojawia się przy każdej nowej decyzji inwestycyjnej - mówił w trakcie panelu.

Nowi inwestorzy chcą odczekać kilka miesięcy

Dopiero jako czwarty ważny czynnik partner w Griffin Capital Partners wymienił wojnę w Ukrainie. - Nasi inwestorzy kontynuują inwestowanie od momentu wybuchu wojny. Chodzi o 150 mln euro w nowych transakcjach. Natomiast wyraźnie widzimy, że nowi inwestorzy, którzy mają robić nowe inwestycje w Polsce, nie mówią, że są niezainteresowani. Mówią, że musimy poczekać dwa czy pięć miesięcy, żeby zaczekać, co z tego wyniknie - podsumował.