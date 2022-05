Colliers zarządcą trzech inwestycji magazynowych Peakside Capital

Po przejęciu trzech obiektów z portfolio Peakside Capital - City Point Targówek, Logistics Point Piaseczno i Logistics Point Raszyn - Colliers zarządzał będzie w sumie 650 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

Trzy kompleksy magazynowe zlokalizowane są w warszawskich strefach (I i II), gdzie popyt ze strony najemców jest największy w Polsce.

– Magazyny zajmują istotne miejsce w naszym portfolio. Po przejęciu obiektów Peakside Capital’s and Partners Group będziemy mieć w ich zarządzaniu prawie 650 tys. mkw. Cieszymy się, że nasze bogate doświadczenie i wiedza ekspercka stanowią wsparcie dla klientów, którzy przyczyniają się do dynamicznego rozwoju sektora magazynowego - komentuje Agnieszka Krzekotowska, partner, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami w Colliers.

- Polski rynek w ubiegłym roku odnotował kolejny rekord w inwestycjach logistyczno-przemysłowych, które stanowiły blisko 50 proc. zaangażowanego kapitału w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - 3 mld euro. Wiele wskazuje, że wciąż będą to jedne z najbardziej pożądanych aktywów – dodaje Agnieszka Krzekotowska.

Wolumen inwestycyjny zanotował 6-procentowy wzrost

Pomimo zakłóceń związanych z pandemią, wolumen inwestycyjny za rok 2021 wzrósł o 6 proc. rok do roku i wyniósł łącznie 11,07 mld euro. Był jednak o 20 proc. niższy niż w 2019 r. W ostatnim kwartale roku nastąpiło wyraźne ożywienie, przy czym niektóre rynki nadal borykały się z brakiem dostępnych produktów.

Polska z 57-proc. udziałem w wolumenie w regionie CEE, jest jednym z nielicznych krajów, który powrócił do swojej 5-letniej średniej sprzed pandemii. Ich udział w całkowitym wolumenie w regionie CEE w 2021 r. wyniósł 38 proc.

Wszystkie kompleksy magazynowe Parkside Capital’s and Partners Group zlokalizowane są w warszawskich strefach (I i II), gdzie popyt ze strony najemców jest największy w Polsce. Aby zwiększyć efektywność powierzchni magazynowej i dostosować ją do standardów ESG, właściciel zaplanował modernizację obiektów. W procesie tym wesprą go eksperci Colliers.

O jakie obiekty chodzi?

City Point, na który składa się dwadzieścia budynków o łącznej powierzchni przekraczającej 120 tys. mkw., mieści się przy ul. Matuszewskiej na warszawskim Targówku. Dwa niezależne wyjazdy od ul. Zabranieckiej oraz ul. Utraty umożliwiają łatwy dostęp do kompleksu. Lokalizacja pozwala na sprawny dojazd zarówno do oddalonego o 8 km centrum miasta, jak i tras wylotowych z Warszawy, m.in. drogi ekspresowej S8. W pobliżu kompleksu znajdują się przystanki autobusowe, a 4 km dzielą inwestycję od najbliższych stacji metra oraz SKM. City Point umożliwia prowadzenie działalności zarówno dystrybucyjnej, jak i produkcyjnej.

Na Logistics Point Raszyn, zlokalizowany przy ul. Sokołowskiej 10 w podwarszawskich Jankach, składają się dwa budynki o łącznej powierzchni 32 tys. mkw. Kompleks mieści się bezpośrednio przy węźle drogi ekspresowej S8, jest również dobrze skomunikowany z drogą S7, centrum Warszawy, a także z Lotniskiem Chopina. Rozwinięta sieć komunikacji miejskiej zapewnia dogodny dojazd w różne części miasta. Logistics Point Raszyn oferuje powierzchnie magazynowe i produkcyjne oraz dostęp do szerokich placów manewrowych.

Logistics Point Piaseczno przy ul. Raszyńskiej to dwa budynki magazynowe o łącznej powierzchni 25,3 tys. mkw. Lokalizacja kompleksu, w pobliżu drogi krajowej 79, zapewnia łatwy dojazd do autostrady A2, Tranzytowej Obwodnicy Warszawy oraz dróg ekspresowych S7 i S8, i tym samym dojazd do Krakowa czy Katowic. Inwestycję dzieli ok. 16 km od centrum Warszawy i 12 km od Lotniska Chopina. W okolicy znajduje stacja kolejowa oraz przystanki autobusowe.