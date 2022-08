Commercecon buduje dla Panattoni w Uniejowie

W Uniejowie, w ramach kampusu firmy K-Flex, wiodącego producenta materiałów do izolacji termicznej i akustycznej, powstaje magazyn wysokiego składowania o łącznej powierzchni 33 tys. mkw. Będzie to już szósty budynek w tej lokalizacji, a trzeci z kolei, który na zlecenie Panattoni wybuduje Commercecon.

Rozpoczęła się realizacja kolejnego obiektu w ramach kampusu K-Flex w Uniejowie.

Na zlecenie Panattoni buduje go Commercecon, generalny wykonawca specjalizujący się w budownictwie przemysłowym.

Magazyn wysokiego składowania o łącznej powierzchni 33 tys. mkw. będzie trzecim z rzędu projektem realizowanym w tym składzie w tej lokalizacji.

Budynek ma być oddany do użytkowania w pierwszym kwartale 2023 r. i pełnić będzie funkcję centrum logistycznego dla całego kampusu K-Flex, który po zakończeniu tej inwestycji liczyć będzie ponad 100 tys. mkw. powierzchni.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Cieszymy się, że firma Panattoni ponownie nam zaufała, powierzając budowę kolejnego budynku w ramach kampusu firmy K-Flex w Uniejowie. W ciągu ostatnich dwóch lat oddaliśmy do użytkowania w Uniejowie już dwa obiekty o łącznej powierzchni prawie 16 tys. mkw. Podpisanie z nami umowy na kolejną realizację dowodzi wysokiej jakości naszej pracy oraz świetnie układającej się współpracy – mówi Katarzyna Malinowska-Solarek, współwłaściciel firmy Commercecon.

Obiekt w Uniejowie powstaje w wymagającej formule build-to-suit, która od początku procesu budowy pozwala wykonawcy kształtować powierzchnię pod przyszłe potrzeby klienta.

W ciągu ostatnich dwóch lat oddaliśmy do użytkowania w Uniejowie już dwa obiekty o łącznej powierzchni prawie 16 tys. mkw. – mówi Katarzyna Malinowska-Solarek, współwłaściciel firmy Commercecon.

Kampus zyska także nowy wewnętrzny układ drogowy

– Wysokość hali została podniesiona do 15 metrów, co pozwoli zwiększyć efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej, a konstrukcja dachu została zaprojektowana tak, by mogła przenieść dodatkowe obciążenia związane z montażem instalacji fotowoltaicznej. Budynek został zaprojektowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego budownictwa przemysłowego i przejdzie certyfikację w systemie BREEAM na poziomie Excellent – wyjaśnia Piotr Olewiński, kierownik budowy w firmie Commercecon.

W ramach projektu, generalny wykonawca odpowiedzialny jest za zagospodarowanie terenu wokół magazynu, na którym powstaną m.in. rozległe tereny zielone wraz z licznymi nasadzeniami, zadaszona wiata dla rowerów, stanowiska postojowe do car-sharingu, jak również infrastruktura techniczna – zbiornik ppoż. wraz z pompownią. Kampus zyska także nowy wewnętrzny układ drogowy.