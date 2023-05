W Zaczerniu koło Rzeszowa trwa realizacja kolejnej inwestycji polskiej, notowanej na GPW, spółki ML System – producenta innowacyjnych rozwiązań fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem.

Nowoczesną halę produkcyjno-magazynową buduje Commercecon, generalny wykonawca obiektów przemysłowych.

W zakładzie o łącznej powierzchni prawie 20 tys. mkw. docelowo zatrudnienie znajdzie 120 osób.

Nowa hala zwiększy powierzchnię użytkową firmy z 25 tys. do 45 tys. mkw.

Nowy zakład ML System powstaje w Zaczerniu, na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już siedziby firmy. Będzie nowoczesnym miejscem wytwarzania na masową skalę pierwszych na świecie modułów w oparciu o wykorzystanie tzw. studni kwantowych, co – oprócz wysokich parametrów produktu – da niespotykaną wcześniej trwałość i atrakcyjny wygląd.

Jak wyjaśnia Dawid Cycoń, Prezes Zarządu Spółki ML System, inwestycja podyktowana jest ciągle rosnącym zapotrzebowaniem rynku na technologie OZE, a wytwarzane w nowym zakładzie moduły będą odpowiedzią na coraz wyższe wymagania względem charakterystyki energetycznej budynków, spowodowane uchwaleniem przez Parlament Europejski w marcu tego roku projektu nowej dyrektywy budynkowej. – Nowa fabryka pozwoli nam na zwiększenie naszych dotychczasowych zdolności produkcyjnych, a co za tym idzie na skuteczniejsze reagowanie na oczekiwania rynku – dodaje.

Hala dla ML System. Fot. Mat. pras.

Jak pokazują ostatnie lata, korzystanie z odnawialnych źródeł energii to nie chwilowa moda, a świadomy kierunek rozwoju rynku energetycznego podyktowany troską o środowisko naturalne, ale i portfel. Zdecydowanie największy udział w energii pozyskiwanej z OZE, która stanowi ok. 20 proc. energii wyprodukowanej w Polsce, ma fotowoltaika. Pod koniec grudnia ubiegłego roku moc zainstalowanych w Polsce instalacji fotowoltaicznych przekroczyła 12 GW, to o 58,7 proc. więcej niż na koniec grudnia 2021 roku.

Rynek fotowoltaiczny w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija – rośnie liczba i moc instalacji, ale powstają także nowe fabryki paneli fotowoltaicznych. Najlepszym przykładem jest nowoczesna hala produkcyjno-magazynowa spółki ML System, którą budujemy. Powierzenie nam przez klienta realizacji swojej nowej inwestycji dowodzi naszych wysokich kompetencji, profesjonalnego podejścia do realizacji zleceń, ale przede wszystkim umiejętności działania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji w branży budowlanej, z jaką mamy do czynienia – mówi Hubert Hoffman, właściciel Commercecon.

Budowana przez Commercecon hala będzie miała wysokość 12 metrów, a jej całkowita powierzchnia – w skład której wejdzie część produkcyjno-magazynowa oraz nowoczesna przestrzeń biurowo-socjalna – wyniesie prawie 20 tys. mkw. – Jak na producenta rozwiązań energetyki słonecznej przystało, budynek zasilany będzie energią pochodzącą z instalacji fotowoltaicznych na zadaszeniu i elewacji budynku. Naturalnie pochodzić one będą z naszego zakładu produkcyjnego – informuje Dawid Cycoń.

Obiekt powstaje na działce o powierzchni 3,1 ha. Zagospodarowany zostanie teren wokół niego, na którym powstaną strefy zielone, droga wewnętrzna, parking na 85 miejsc, a także infrastruktura techniczna ze zbiornikiem retencyjno-rozsączającym oraz zbiornikiem do celów pożarowych. Zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze przed końcem bieżącego roku.

