Commercecon buduje nową halę produkcyjno-magazynową dla Electropoli

Powstanie hala magazynowo-produkcyjna o łącznej powierzchni ponad 11 tys. mkw.

Za projekt i i kompleksową odpowiada Commercecon.

W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie ponad 100 osób.

Nowy zakład produkcyjny w Nowej Soli jest drugą realizacją firmy Commercecon dla Electropoli – pierwszy, w którym projektowane są innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obróbki powierzchni dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego czy zbrojeniowego, wybudowany został w tym samym mieście w 2015 roku. Teraz, na łącznej powierzchni ponad 11 200 mkw. powstanie przestrzeń produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalnym i technicznym.

- Cieszymy się, gdy Inwestor po raz kolejny obdarza nas swoim zaufaniem, powierzając nam realizację swojej nowej inwestycji – mówi Katarzyna Malinowska-Solarek, współwłaściciel firmy Commercecon. – To najlepsza rekomendacja i doskonałe potwierdzenie, że ciężka praca całego zespołu Commercecon budzi pełne zaufanie kontrahentów, którzy doceniają nasze zaangażowanie oraz profesjonalizm w działaniu – dodaje.

Projekt kompletny… od A do Z



Budynek dla Electropoli Group powstaje w systemie Design and Build, w którym jednemu zleceniobiorcy powierza się zarówno wykonanie prac projektowych, jak i prowadzenie robót budowlanych. Wspomniana formuła pozwoliła zespołowi Commercecon zaproponować w pełni spersonalizowane rozwiązania, idealnie dopasowane do wymagań Inwestora – zarówno w kwestiach projektowych, jak i doboru rozwiązań technologicznych oraz materiałów budowlanych. Jako generalny wykonawca, firma Commerceon odpowiadała także za przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, niezbędnego do rozpoczęcia procesu budowlanego. A ten startuje właśnie teraz. Takie podejście to gwarancja „uszycia” obiektu na miarę potrzeb Inwestora, a także sposób na efektywną, terminową i bezpieczną realizację inwestycji.

