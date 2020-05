Completio wynajmuje 11 tys. mkw. w kompleksie logistycznym Panattoni

W transakcji najemcę reprezentowali Damian Kołata oraz Kamil Żach z firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Completio oferuje zaplecze logistyczne w zakresie obsługi magazynowej, pakowania paczek, dostarczania przesyłek, obsługi zwrotów i wielu innych elementów obsługi biznesu e-commerce. Odpowiedzią na potrzeby firmy stał się projekt hubu logistycznego – Central European Logistics HUB Łódź. Inwestycja Panattoni zlokalizowana jest we wschodniej części miasta, w niedużej odległości od centrum.

- Zależy nam na najwyższej jakości usług i procesów logistycznych, bo tylko ona gwarantuje satysfakcję naszych klientów. Central European Logistics Hub to dokładnie to, czego potrzebujemy i, przede wszystkim, to, czego potrzebują nasi klienci. Nowoczesna powierzchnia magazynowa klasy A, która znajduje się na przecięciu europejskich szlaków transportowych, na pewno sprosta ich oczekiwaniom – mówi Piotr Piaskowski, prezes zarządu Completio.

- (...) Jesteśmy dumni, że Completio zaufało nam i mieliśmy tak duży wkład również w propozycję zastosowania innowacyjnych rozwiązań magazynowych, pozwalających na kompleksową usługę fulfillmentu dla dynamicznie rozwijającego się sektora, jakim w Polsce jest handel elektroniczny – komentuje Damian Kołata, Associate, Senior Business Development Manager w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield.

Marek Dobrzycki, Managing Director Panattoni, podkreśla, że Central European Logistics HUB położony jest w centrum Polski z dostępem do przecięcia się europejskich szlaków wschód-zachód i północ-południe, a jej lokalizacja w granicach miasta ułatwia firmom prowadzenie działalności usługowej na potrzeby e-commerce’u, zaś pracownikom zapewnia szybki i łatwy dojazd do pracy. - Dzięki współpracy z Panattoni, firma Completio uzyskała elastyczne rozwiązania zarówno w ramach przygotowania powierzchni pod swoją działalność, jak i zabezpieczenie pod planowany przyszły wzrost operacji - dodaje.

Central European Logistics Hub Panattoni Europe to nie tylko największy kompleks logistyczny w Europie o planowanej powierzchni 600 000 mkw., ale również klaster biznesowy dla obecnych w okolicy przedsiębiorstw. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Jędrzejowskiej, tuż przy A1 – jedynej polskiej autostradzie o przebiegu północ-południe. Hub oddalony jest zaledwie 30 km od węzła Łódź Północ, który stanowi skrzyżowanie autostrad A1 i A2. Aktualnie realizacja inwestycji przekroczyła półmetek, a swoje miejsce znalazły tu bardzo różne firmy, zarówno producenci sprzętu AGD, sieci sklepów RTV i AGD, artykułów dla dzieci i oczywiście firmy wspierające sektor e-commerce jak Completio.