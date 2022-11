Popyt na powierzchnie logistyczne i magazynowe w Polsce bije rekordy, co sprawia, że znalezienie obiektu magazynowego gotowego do wynajęcia jest niemal niemożliwe. Sprawdzamy oferty dostępne w wyszukiwarce PropertyStock.pl.

Na sprzedaż teren o charakterze produkcyjnym, magazynowym o powierzchni 12 150 mkw. Doskonały dojazd do działki która jest położona blisko węzła komunikacyjnego Jatne ( droga ekspresowa S17). Dojazd na Wilanów zajmuje mniej niż 30 minut.

Łączna powierzchnia zabudowy to 5983 mkw. Teren jest utwardzony i uzbrojony w media. Prąd ( UWAGA 370 KV), woda, własna kanalizacja. Teren ogrodzony, dwie bramy wjazdowe. Budynki były używane zarówno do produkcji jak i jako powierzchnie magazynowe.

Warunki sprzedaży:

Cena: 9 900 000 zł

Powierzchnia: 5 983 m2

Do wynajęcia obiekt z przeznaczeniem na halę produkcyjną lub halę magazynową o powierzchni około 8000 m2. Nieruchomość położona w gminie Dobczyce z dogodnym dojazdem do autostrady A4 i DK 94, 30 km od centrum Krakowa. Budynek może zostać dostosowany do wymagań najemcy - w zależności od potrzeb składać się z powierzchni magazynowej, produkcyjnej lub mieszanej. Powierzchnia biurowo-socjalna zostanie przygotowana do potrzeb.

Warunki wynajmu:

Cena: 144 000 zł

Powierzchnia: 8 000 m2

Do sprzedania hala magazynowa/produkcyjna o powierzchni użytkowej 3850m2. Do budynku doprowadzone są media w tym: prąd, woda, kanalizacja.

Obiekt posiada solidną betonową posadzkę, na której można posadowić regały wysokiego składowania, maszyny, linie produkcyjne.

Oferta sprzedaży obejmuje również przyległy bezpośrednio grunt o powierzchni 3500m2

Hala znajduje się na terenie dużego kompleksu magazynów i hal produkcyjnych objętych Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną.

Warunki sprzedaży:

Cena: 5 500 000 zł

Powierzchnia: 3 850 m2

Do wynajęcia hala magazynowa klasy A w Tarnobrzegu o powierzchni około 10000 m2 z możliwością dostosowania na halę produkcyjną. Nieruchomość położona w okolicy obiektów o podobnym przeznaczeniu blisko centrum Tarnobrzegu, niecały kilometr od drogi krajowej. Budynek może zostać dostosowany do wymagań najemcy - w zależności od potrzeb składać się z powierzchni magazynowej, produkcyjnej lub mieszanej. Możliwość podziału powierzchni na mniejsze moduły np. 4000 i 6000 m2. Szczególnym atutem tej hali magazynowej jest wysokość min 20 m.

Warunki wynajmu:

Cena: 180 000 zł

Powierzchnia: 10 000 m2

Do wynajęcia niezależna hala magazynowo-produkcyjna w Bochni.

Powierzchnia magazynu 3000 m2,możliwość przygotowania powierzchni pod produkcję. Dostępne różne moduły.

Powierzchnia biurowo-socjalna wg wymagań (zostanie wybudowana dla Najemcy). Zalety nieruchomości: doskonała lokalizacja tuz przy zjeździe z węzła autostradowego (4 min), bardzo dobry dojazd zarówno do Krakowa (20 min), jak i Tarnowa (15 min), możliwość magazynowania, składowania, prowadzenia produkcji i usług logistycznych.

Warunki wynajmu:

Cena: 33 000 zł

Powierzchnia: 3 000 m2

Na wynajem hala produkcyjno - magazynowa z suwnicą z bramą z poziomu 0 w znakomitej lokalizacji, w parku magazynowo-produkcyjnym na warszawskich Bielanach.

Potencjalna powierzchnia całkowita 1530 m2. Duży przydział mocy. Teren ogrodzony, ochrona, monitoring, parking dla pracowników i klientów.

Materiał - blacha trapezowa ocieplana wełną mineralną. Ogrzewanie gazowe z zastosowaniem promienników podczerwieni.

Warunki wynajmu:

Cena: 41 310 zł

Powierzchnia: 1 530 m2

Na wynajem hala produkcyjno - magazynowa na Osowej Górze, w bliskiej odległości od Bydgoszczy - S5 i S10 - 2km, DK 80 - tuż obok.

Teren ogrodzony, monitorowany i chroniony. Dwie zewnętrzne bramy wjazdowe na teren. Możliwość korzystania z zaplecza socjalno - sanitarnego o pow. 250m2.

Warunki wynajmu:

Cena: 39 675 zł

Powierzchnia: 1 587 m2

Hala produkcyjna do wynajecia w Tychach w bardzo dogodnej lokalizacji, w otoczeniu parków logistycznych, w sąsiedztwie ważnych krajowych szlaków komunikacyjnych.

Nieruchomość jest zlokalizowana w pobliżu drogi krajowej nr 1 zapewniającej dojazd do węzła DK1/DK44 oraz granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej. Szybki dojazd do autostrady A4.

Moduł istniejący 13 900 mkw. Możliwość wydzielenia mniejszej powierzchni.

Warunki wynajmu:

Cena: 52 820 EUR

Powierzchnia: 13 900 m2

Powierzchnia magazynowo-produkcyjna do wynajęcia w Łodzi Widzew od 550m2 do 22 500m2 w atrakcyjnej lokalizacji zaledwie kilka kilometrów od autostrady A1 oraz drogi krajowej DK713. Dostęp do rozwiniętej sieci infrastruktury transportu zapewnia optymalne warunki do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji towarów, zarówno w skali regionalnej jak i krajowej.

Nowoczesna nieruchomość A klasy wyposażona jest w bramy wjazdowe oraz doki rozładunkowe, system tryskaczowy oraz monitoring wizyjny.

Możliwość wynajęcia większej/mniejszej powierzchni magazynowej oraz powierzchni biurowo-socjalnej, realizowanej według wytycznych klienta.

Warunki wynajmu:

Cena: 1 925 EUR

Powierzchnia: 550 m2

Do wynajęcia hala produkcyjno - magazynowa o powierzchni 4500 m2 w Białobrzegach, w województwie mazowieckim.

Możliwość prowadzenia zaawansowanej produkcji przemysłowej, w tym o znacznym poborze mocy do 1,6 MVA.

Istnieje możliwość wynajęcia domu o powierzchni 400 m2 w odległości kilkudziesięciu metrów.

Warunki wynajmu:

Cena: 65 000 zł

Powierzchnia: 4 500 m2

