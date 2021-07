Coraz więcej magazynów w Łodzi

Rok 2020 zauważalnie zmienił zachowania konsumenckie.

Ograniczenia w działalności sklepów stacjonarnych oraz galerii handlowych sprawiły, że kolejni Polacy zaczęli przekonywać się do kupowania online.

Według raportu „E-commerce w Polsce 2020”, przygotowanego przez międzynarodową firmę badawczo-technologiczną Gemius, już 73% z nas dokonuje zakupów drogą elektroniczną. To o 11 p.p. więcej niż rok wcześniej.

Naturalną konsekwencją jest więc przyspieszony rozwój branży e-commerce oraz firm logistycznych odpowiedzialnych za dostarczanie przesyłek finalnym odbiorcom.

To z kolei znajduje odzwierciedlenie w rosnącym popycie na przestrzeń magazynową – w 2020 roku powierzchnia wynajmowanych lokali przekroczyła 5 mln mkw., co było niemal 30% wzrostem w porównaniu do roku 2019. Taka sytuacja nie dziwi – magazyny są kluczowym elementem w łańcuchu dostaw, a firmy sprzedające swoje produkty online, chcąc rozszerzać rynki zbytu, muszą rozwijać swoją infrastrukturę magazynową. W czasach wzmożonego popytu, bez odpowiednich obiektów logistycznych firma traci część zysków.

Dzięki dostępowi do Internetu rynek e-commerce jest w tej chwili rynkiem międzynarodowym, a Polska jest na uprzywilejowanym miejscu. Lokalizacja w centralnej części Europy oraz konkurencyjność zarobków sprawiają, że nasz kraj w dalszym ciągu będzie chętnie rozpatrywany jako miejsce lokowania obiektów zarówno dystrybucyjnych, jak i produkcyjnych. Zagraniczni inwestorzy od kilku lat widzą ogromny potencjał w Polsce Centralnej i jej największym mieście – Łodzi.

Łódź szybko rozwijającym się centrum logistycznym

Położenie na przecięciu głównych transeuropejskich korytarzy transportowych, których częścią są autostrady A1 i A2, a także nowo powstająca obwodnica S14, zapewniają Łodzi i jej okolicom komfortowe warunki dystrybucji towarów w każdym kierunku. Polska Centralna jest regionem, w którym podaż obiektów magazynowo-przemysłowych rośnie niezwykle szybko. W ciągu ostatnich 5 lat przybyło ponad 2 mln mkw., w tym około 730 tys. mkw. w samej Łodzi i okalających ją miejscowościach. To ogromny wzrost. W raporcie „Marketbeat: Rynek magazynowy w Polsce - I kwartał 2021 r.” firmy Cushman & Wakefield czytamy, że aktualne zasoby woj. łódzkiego sięgają ponad 3,2 mln mkw., co stawia je na trzecim – po województwach mazowieckim (4,16 mln) i śląskim (3,96 mln) – miejscu w całej Polsce. Co prawda ilość oddanej przestrzeni w Łodzi i okolicach w pierwszym kwartale tego roku była niewielka (44,7 tys. mkw.), ale w budowie jest kolejnych 411 tys. mkw.