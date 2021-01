Cosentino otwiera nowe centrum dystrybucyjne na Śląsku

Hiszpańska firma Cosentino otwiera drugie centrum dystrybucyjne w Polsce. Od stycznia 2021 r., poza podwarszawskim Parzniewem, Cosentino Polska będzie dysponować drugim centrum - w okolicy Katowic. Jest to jednocześnie 119 tego typu centrum dystrybucyjne firmy na świecie.

Cosentino Katowice to przestrzeń biurowo-magazynowa o powierzchni 3100 mkw., która pomieści co najmniej 2 tys. wielkoformatowych płyt, produkowanych i dystrybuowanych przez hiszpańskiego producenta. Otwarcie najnowszego centrum to rezultat wielu miesięcy pracy i inwestycji rzędu 400 tys. euro. Klienci znajdą tam innowacyjne i trwałe materiały z portfolio konglomeratów kwarcowych Silestone, spieków ultrakompaktowych Dekton, a także specjalnie impregnowanych naturalnych kamieni Sensa.

Zasięg nowego centrum obejmować będzie województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie – profesjonaliści z tych regionów mogą w nowym centrum liczyć na obsługę i pomoc zespołu doświadczonych ekspertów.

- Do tej pory w Polsce korzystaliśmy przede wszystkim z centrum logistycznego pod Warszawą – teraz również na Śląsku będziemy mieć najlepsze warunki, aby obsługiwać partnerów i prezentować Klientom rozszerzające się portfolio firmy. Centrum Cosentino to nie tylko miejsce dystrybucji, to również miejsce otwarte dla Klientów, dające możliwości pracy z wzorami, kolorami i fakturami. Wierzymy, że wizyta w nowym centrum w Katowicach będzie dla naszych gości bardzo inspirującym i pobudzającym wyobraźnię doświadczeniem – dodaje General Manager Cosentino Katowice.