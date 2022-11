MLP Group szybko poszerza portfel najemców rozbudowywanego parku logistycznego MLP Poznań West. Kolejnym klientem została firma Cosentino Poland, która podpisała umowę dotyczącą najmu nieco ponad 4,1 tys. mkw. Zgodnie z ustaleniami na cele magazynowe przeznaczone będzie ok. 3,8 tys. mkw. Z kolei powierzchnie biurowe zajmą ponad 300 mkw. W ramach tej części obiektu powstanie również tzw. showroom. Przekazanie najemcy gotowych przestrzeni magazynowych planowane jest na początku 2023 r. W sfinalizowaniu transakcji najemcę wspierała firma doradcza Colliers.

Cosentino Group to pochodząca z Hiszpanii, globalna firma rodzinna, wytwarzająca i sprzedająca innowacyjne materiały wysokiej jakości przeznaczone dla branży architektury i wzornictwa.

Bardzo cieszymy się z poszerzenia grona naszych najemców. Zakontraktowaną powierzchnię budowaliśmy dotychczas na zasadach spekulacyjnych mając pełne przekonanie, że szybko zostanie skomercjalizowana. Przygotowywany obiekt jest już na zaawansowanym etapie realizacji. Dlatego gotową powierzchnię będziemy mogli przekazać do użytkowania firmie Cosentino Poland już na początku przyszłego roku. MLP Poznań West jest jednym z najbardziej popularnych centrów logistycznych w ramach posiadanego przez nas portfolio. Najemcom zapewniamy wysoki standard obiektów, przy jednoczesnym wdrażaniu rozwiązań wpływających na ochronę środowiska. Wszystkie nowo powstające budynki objęte są systemem certyfikacji BREEAM – powiedział Tomasz Pietrzak , Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

- Firma Cosentino jest już na rynku od ponad 40 lat. Z małego zakładu kamieniarskiego położonego na południu Hiszpanii rozrosła się do rodzinnej korporacji mającej swoje centra logistyczne na całym świecie. Od 2016 firma mocno rozwija się również na rynku polskim. Świetne wyniki warszawskiego oraz katowickiego centrum, utorowały drogę kolejnej inwestycji jaką jest magazyn w Poznaniu. Jestem przekonany, że jest to dopiero początek naszych inwestycji w Polsce – powiedział Andrzej Włodarczyk, General Manager w Cosentino Poland.

Region Wielkopolski stanowi jedną z najbardziej pożądanych przez najemców lokalizacji w Polsce. Dobra infrastruktura, stosunkowo bliska odległość od zachodniej granicy oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry sprawiają, że chętnie lokują się tu firmy z różnych sektorów. Jestem przekonana, że to w połączeniu z nowoczesną powierzchnią oferowaną w ramach parku MLP Poznań West zapewni firmie Cosentino idealne warunki do dalszego, dynamicznego rozwoju – powiedziała Dorota Koseska, Senior Associate w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers.