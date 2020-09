COVID nie zatrzyma polskich portów

- Na budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną słychać koparki, wywrotki, słychać wbijanie ścianek szczelinowych tzw. larsenów, ale przede wszystkim słychać 50 podwykonawców, polskich firm rodzinnych, które w czasie pandemii koronawirusa tam zarabiają - powiedział Grzegorz Witkowski podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. - Inwestycja jest realizowana w sposób niezakłócony, zgodnie z harmonogramem, przez konsorcjum firm Besix i sopockiego NDI, ale gros prac realizują polscy podwykonawcy. Bardzo się z tego cieszymy.

Kanał łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską ma być gotowy w 2022 r. Do tego czasu zostanie też pogłębiony do 5 m tor wodny na zalewie i rzece Elbląg. Gdy to się stanie, jednostki morskie będą mogły przepłynąć z otwartego Bałtyku do portu w Elblągu, omijając wody należące do Rosji, utrudniającej w tym rejonie żeglugę.

Zdaniem Grzegorza Witkowskiego, niewielkie obecnie wykorzystanie portu, obliczane na 20 proc. możliwości, znacząco wzrośnie.

- Do Elbląga prowadzi trasa drogowa S7, jest przebudowana sieć kolejowa, brakuje tylko dostępu do morza, co dla portu jest sprawą kluczową. Jeśli port otrzyma ten dostęp, przeładunki wzrosną trzykrotnie. Spodziewamy się wykorzystania 70-80 proc. jego potencjału w ciągu najbliższych 10 lat. To nie będzie jednorazowe działanie, ale proces - mówi wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. - Elbląg nie będzie stanowić konkurencji dla Gdańska czy Gdyni. To będzie port feederowy, z którego towary będą trafiać do dużych portów nad Zatoką Gdańską.

