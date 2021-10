Crossbay debiutuje w Polsce zakupami logistycznymi od Panattoni

Obydwa aktywa, zlokalizowane w najlepszych lokalizacjach w Warszawie i Łodzi, reprezentują blisko 100 000 mkw.

Obie lokalizacje zostały przejęte od Panattoni Europe.

Cena zakupu nie została ujawniona.

Panattoni Park Warsaw City VII ma łatwy dostęp do centrum stolicy i zapewni ok. 5 tys. 61 000mkw. wysokiej jakości powierzchni logistycznej po ukończeniu. Panattoni Europe będzie pełnić funkcję kierownika ds. rozwoju, a praktyczne zakończenie planowane jest na 2022 rok.

Panattoni Park Łódź City IX znajduje się w samym centrum Łodzi, z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi z Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem, i jest obecnie w całości wynajęty przez ośmiu najemców, w tym Rhenus Logistics, DSV i Wellpack. Obiekt o powierzchni 38 000 mkw.

- Nasze wejście do Polski poprzez to podwójne nabycie dwóch najlepszych aktywów pokazuje, że mamy ambicję stać się wiodącą platformą logistyki miejskiej w Europie. Pomimo stale rosnącego ciężaru kapitału, który chce wejść na europejskie rynki logistyczne ostatniej mili, nadal widzimy możliwości tworzenia wartości. Wykorzystując naszą sieć zespołów działających w terenie, możemy pozyskiwać atrakcyjne cenowo możliwości i przyjąć praktyczne podejście do zarządzania aktywami. Widzimy potencjał dalszego rozwoju platformy Crossbay, rozszerzając ją na nowe obszary geograficzne i podsektory w ramach wieloplatformowej strategii MARK, która umożliwia inwestorom instytucjonalnym dostęp do portfeli o dużej skali w różnych klasach aktywów - skomentował Marco Riva, Head of Crossbay and Logistics w MARK.