CTP do 2026 r. chce mieć w Polsce 3 mln mkw. powierzchni magazynowej.

Co roku CTP zamierza kupować około miliona metrów kwadratowych gruntów.

Firma planuje również kupować istniejące już na rynku portfele nieruchomościowe.

Powoli kończy się 2022 r. Czy dla CTP będzie to finisz z przytupem?

Bogi Gabrovic, CFO CTP Polska: Z perspektywy wzrostu biznesu w Europie mijający rok zapisze się w naszej historii m.in. tym, że znacznie powiększyliśmy portfolio na rynku niemieckim i polskim. W Niemczech kupiliśmy od funduszu gotowy portfel nieruchomości, natomiast w Polsce – 2,5 mln mkw. gruntów, na których sami w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat chcemy wybudować ponad 1,5 mln mkw. powierzchni magazynowej. Mamy ambitne plany, aby zrobić to nie tylko przy pomocy generalnych wykonawców, ale także własnymi siłami, dlatego kompletujmy zespół wykwalifikowanej kadry budowlanej.

W zeszłym roku firma CTP osiągnęła neutralność klimatyczną operacyjną. Jakie będą następne zielone kroki milowe?

Dążymy do neutralności klimatycznej wszystkich parków logistycznych. W 2023 r. chcemy to osiągnąć na poziomie operacyjnym. Jesteśmy jedynym inwestorem w regionie CEE posiadającym portfel budynków w całości certyfikowany w systemie BREEAM, na poziomie – Very Good i Excellent. Jako grupa przeznaczyliśmy 100 mln euro, aby zainstalować na większości naszych dachów farmy fotowoltaiczne produkujące zieloną energię dla najemców CTP.

Czy wasze parki logistyczne – w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – mają jakąś ofertę dla społeczności lokalnych?

Staramy się integrować nasze obiekty z potrzebami okolicznych mieszkańców. W dużych parkach, liczących powyżej 100 tys. mkw. powstają tzw. club house’y, w których działają m.in. punkty medyczne i stołówki, a po pracy służą za miejsce spotkań dla pracowników i ich rodzin, ale również dla mieszkańców z okolic. Zależy nam na tym, aby ta społeczność wciąż się rozwijała, bo chcemy utrzymywać dobre relacje z naszymi sąsiadami. Współpracujemy również np. ze szkołami w ramach programu, który zakłada przedstawianie młodym osobom z różnych okolic możliwości rozwoju zawodowego.

W strategię ESG doskonale wpisują się też brownfieldy. CTP już realizuje projekt magazynowy na takich gruntach w Katowicach. Na jakim etapie jest ta budowa?

To nasz pierwszy tego typu projekt w Polsce. Teren ma świetną lokalizację - niemal w centrum miasta i jednocześnie między autostradami: A1 i A4. To także kluczowe miejsce ze względu na bliskość Czech i Niemiec – dwóch silnych rynków dla naszych najemców. W ramach CTPark Katowice realizujemy dwa budynki o przeznaczeniu logistyczno-produkcyjnym. Będą mogły służyć między innymi do obsługi operacji ostatniej mili przez specjalistycznych klientów, np. z branży FMCG. Inwestycja zostanie oddana do użytku na samym początku 2023 roku.

Czy ten park jest budowany spekulacyjnie?

Tak. CTP jest deweloperem stabilnym finansowo, więc nie obawiamy się budować spekulacyjnie w lokalizacjach, w które wierzymy. Słuchamy też swoich dotychczasowych najemców, planujących ekspansję. Często wskazują tereny, którymi są zainteresowani, a my je dla nich przygotowujemy. Poza tym, w Polsce poziom pustostanów utrzymuje się na poziomie 3 proc., popyt jest duży. Tymczasem CTP jest stosunkowo nowym graczem, działamy na polskim rynku dopiero od dwóch lat. Dlatego chcemy szybko zbudować portfel nieruchomości dla każdego, kto chciałby się z nami rozwijać. Zwłaszcza, że dzisiaj najemcy potrzebują trochę więcej czasu do namysłu zanim zdecydują się na odpowiednią lokalizację i metraż.

Ile powierzchni oddacie do użytku z końcem tego roku?

W budowie mamy aktualnie około 450 tys. mkw., z czego 250 tys. mkw. zostanie oddanych do użytkowania w najbliższych trzech miesiącach. Będą to m.in. obiekty na Śląsku: w Zabrzu i ten wspomniany już - w Katowicach oraz trzy lokalizacje pod Warszawą, po obu stronach Wisły. Z kolei w Iłowie w woj. lubuskim, zaledwie 40 km od granicy z Niemcami, powstają trzy budynki o łącznej powierzchni 170 tys. mkw. Jeden już w pełni wynajęliśmy. W przypadku drugiej hali trwają zaawansowane negocjacje z kilkoma najemcami. Przyznam, że ta lokalizacja ma duże powodzenie, zwłaszcza wśród najemców z branży e-commerce, ale nie tylko.

Jaki jest plan na przyszły rok?

Bardzo ambitny. Chcemy oddać do użytkowania ok. 700 tys. mkw. Nasza grupa od 23 lat rozwija się w dziesięciu krajach, z których osiem leży w Europie Środkowej. Mamy 9,5 mln mkw. GLA, z czego 6 mln mkw. w Europie Centralnej. Do każdego rynku podchodzimy jednak indywidualnie. W Polsce widzimy duży potencjał, stąd ta dynamiczna rozbudowa portfela. Mamy 38 mln mieszkańców i coraz lepiej wykwalifikowanych pracowników. Sąsiadujemy z Niemcami – trzecim po Anglii i Francji – rynkiem zbytu e-commerce. Dodatkowo, nasz kraj ma wciąż tańszą siłę roboczą oraz – w porównaniu do pozostałych państw regionu – najniższe stawki czynszowe. To są bardzo ważne wskaźniki, szczególnie w dzisiejszych okolicznościach gospodarczych, gdy większość firm szuka oszczędności. Geopolityczne położenie Polski pozwala wielu przedsiębiorstwom np. produkcyjnym scentralizować swoją logistykę w bardziej optymalnych kosztowo lokalizacjach. Nearshoring, zaburzenia łańcuchów dostaw, czy wysokie koszty transportu będą skłaniać wielu graczy do optymalizacji swoich biznesów.

Jaki jest wasz model biznesowy? Budujecie magazyny, żeby je sprzedać, czy nimi zarządzać?

Jesteśmy deweloperem i właścicielem nieruchomości logistycznych, które zatrzymujemy w swoim portfelu, nie sprzedajemy ich. Tworzymy więc długoletnie więzi z najemcami. To są 10- lub czasem nawet 20-letnie relacje. Ten model sprawia, że świadomie więcej inwestujemy w nasze nieruchomości oraz w ludzi, którzy dbają o naszych najemców – zależy nam na tym, aby nasi najemcy jak najdłużej rozwijali się razem z nami. Mamy ponad tysiąc klientów w dziesięciu krajach. Około 85 proc. firm zostaje z nami na długo, wskazując kierunki dalszego, wspólnego wzrostu. Klienci wyznaczają w jakich lokalizacjach chcą prowadzić ekspansję, a my staramy się sprostać ich życzeniom, budując w nich swoje obiekty.

Jakie są dalekosiężne plany rozwoju CTP?

Do 2026 r. chcielibyśmy mieć w Polsce 3 mln mkw. powierzchni dostępnej dla naszych klientów. Co roku zamierzamy kupować ok. miliona mkw. gruntów lub nabywać gotowe projekty. Planujemy również kupować istniejące już na rynku portfele nieruchomościowe. Mamy bardzo energetyczny i ambitny zespół i nie zamierzamy zwalniać tempa wzrostu w kolejnych latach.

