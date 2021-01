CTP podnosi poprzeczkę. Certyfikuje 292 nieruchomości

W CTParkach wszystkie budynki, które mogą być certyfikowane i zostały wybudowane na dzień 1 stycznia 2020 r., otrzymają certyfikat na poziomie BREEAM Very Good lub wyższym. „Certyfikacja całego portfolio była ogromnym wyzwaniem - żaden z naszych konkurentów w regionie nie był w stanie mu sprostać. Cieszymy się, że projekt zakończył się sukcesem i pokazał, że nasze nieruchomości są naprawdę energooszczędne i spełniają szereg kryteriów, które mają wpływ na środowisko.

- Żaden inny deweloper w Republice Czeskiej ani w Europie Środkowo-Wschodniej nie sprawdził jakości tak wielu budynków pod względem projektu, konstrukcji, użytkowania i trwałości. Naszym celem nie jest tylko to, aby nasze nowe budynki spełniały wysokie standardy środowiskowe; Naszym celem jest spełnienie tych wymagań w całym naszym portfolio - dodał Martin Vaidiš, który jest odpowiedzialny za projektowanie zrównoważonych konstrukcji w CTP.

Certyfikat BREEAM In-Use musi być odnawiany co trzy lata, co jest znaczącą inwestycją, biorąc pod uwagę wielkość portfela nieruchomości CTP. W sumie firma planuje zainwestować 1,75 mln euro w certyfikację budynków. W przeciwieństwie do większości konkurencji, która certyfikuje budynki tylko w trakcie budowy, CTP, jako deweloper, który również eksploatuje budynki w perspektywie długoterminowej, chce mieć pewność, że są one zrównoważone przez cały cykl życia budynku. Dlatego firma zdecydowała się na droższy system In-Use, w którym ocena obejmuje również zarządzanie obiektem oraz najemców budynku, bez których współpracy nie można uzyskać certyfikatu.

- Certyfikacja wszystkich nieruchomości dla gracza z portfelem tak rozległym, jak posiadany i zarządzany przez CTP jest wyjątkowy w Europie - potwierdziła Lenka Matějíčková, lider Green Team w Arcadis, firmie, która certyfikowała większość portfela CTP. Zauważa, że inne firmy będą podążać za tym trendem.

- BRE jest zachwycony współpracą z CTP w celu uzyskania certyfikatu BREEAM In Use dla całego portfolio. Osiągnięcie poziomu Very Good lub Excellent w tak wielu budynkach jest świadectwem zaangażowania przywództwa CTP w zminimalizowanie wpływu ich działalności na środowisko - powiedział Shamir Ghumra, Head of Building Performance Services.