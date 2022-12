1200 – tyle drzew planuje zasadzić w Polsce deweloper CTP do końca trzeciego kwartału 2023 roku.

Nasadzenia będą prowadzone na terenach, na których firma realizuje parki logistyczno-przemysłowe.

W sumie to dziesięć lokalizacji na największych rynkach magazynowych w kraju.

Spółka wykonała już plan w blisko 40 proc.

Dotychczas proces zazieleniania CTParks objął województwa mazowieckie i śląskie – Mszczonów, Katowice i Zabrze. Zasadzono tam ponad 440 drzew. Dodatkowo deweloper uzupełni nasadzenia o krzewy owocowe i ozdobne.

Proces zazieleniania CTParks.

Umacnianie systemów przyrodniczych miast to jeden z ważnych elementów strategii rozwoju CTP w Polsce. Dostarczając na rynek nowe powierzchnie logistyczno-przemysłowe chcemy nie tylko dawać infrastrukturę do wzrostu biznesowego europejskich przedsiębiorstw i tworzenia nowych miejsc pracy, ale także działać w poszanowaniu natury. Prowadząc na szeroką skalę nasadzenia na obszarach zurbanizowanych możemy przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczeń i zapewnić optymalne warunki bytowe wielu gatunkom ptaków czy owadów. Dlatego systematycznie planujemy podejmować tego typu działania w lokalizacjach, w których budujemy nasze parki, tym samym wyrównując ubytki w lesistości miast - wyjaśnia Bogi Gabrovic, CFO w CTP Poland.

Według danych GUS lasy zajmują obszar 9264,7 tys. ha, co stanowi 29,6 proc. powierzchni Polski. Drzewa przyczyniają się do równoważenia wpływu emisji i poprawiają jakość powietrza w miastach. Wśród gatunków sadzonych przez CTP są: buki, klony oraz lipy.

Inwestycjazostała obsadzona 173 drzewami o wielkości sięgającej trzech-czterech metrów. Deweloper zdecydował się na lipę drobnolistną – gatunek, który sprawdza się na terenach rekultywacyjnych i pohutniczych. To o tyle istotne, że katowicki park jest realizowany właśnie na obszarze typu brownfield. Kompleks dostarczy na rynek dwa budynki o łącznej powierzchni blisko 50 000 mkw. Usytuowanie na tereniezapewni inwestorom dziesięcioletnie zwolnienie z podatku od nieruchomości i możliwość prowadzenia biznesu w jednym z największych europejskich obszarów miejskich. Projekt zostanie oddany do użytkowania w pierwszym kwartale 2023.

Zaledwie około 20 km dalej powstaje CTPark Zabrze, który wprowadzi na rynek trzy formaty: CTSpace – duże hale magazynowe, CTFlex – średniej wielkości budynki wspierające różnorodne działania biznesowe najemców oraz CTFit – przestrzenie zbudowane na zamówienie pod klucz. W sumie będzie to pięć obiektów o łącznej powierzchni prawie 90 000 mkw. W granicach nieruchomości deweloper przeprowadził już 50 nasadzeń, decydując się na gatunki najbardziej wytrzymałe na warunki miejskie.

W województwie mazowieckim, w miejscowości Mszczonów powstaje CTPark Warsaw South – kompleks typu cross dock, który zapewni blisko 163 000 mkw. powierzchni. Na działce przynależącej do obiektu, mieszczącej się między Warszawą a Łodzią i zapewniającej bezpośrednie połączenie z autostradą A2, deweloper zasadził buki oraz klony – w sumie ponad 220 drzew. Cały proces został przeprowadzony we współpracy z podmiotami zajmującymi się zagospodarowywaniem terenów zielonych i uzupełniony o nasadzenia krzewów. Teren inwestycji zasiliło około 650 sztuk między innymi dzikich róż i irg czarnych. Działania podjęte przez CTP mają stanowić kapitał dla przyszłych pokoleń i zminimalizować straty w lesistości miast, prowadząc do wzrostu bilansu powierzchni porośniętej drzewami.

