CTP, deweloper powierzchni logistycznych i przemysłowych, powiększa zespół w Polsce. Od grudnia 2021 roku firma odnotowała wzrost zatrudnienia o ponad 350 proc.

CTP, deweloper powierzchni logistycznych i przemysłowych, powiększa zespół w Polsce.

W związku z ekspansją biznesu, od grudnia 2021 roku firma odnotowała wzrost zatrudnienia o ponad 350 proc.

W ostatnim czasie do CTP dołączyło sześciu specjalistów, którzy wzmocnili obszary: leasingu, kontrolingu, zarządzania nieruchomościami oraz marketingu.

Natalia Jakubowska objęła stanowisko Head of Controlling w CTP Polska. Odpowiada między innymi za proces budżetowania, zarządzanie przepływami pieniężnymi, nadzór nad wynikami firmy w odniesieniu do wskaźników KPI oraz kontrole wewnętrzne. Uczestniczy również w procesach udoskonalania systemów oraz automatyzacji operacji biznesowych. Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie na stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością, które zdobywała, pracując w EY Audyt i realizując projekty dla klientów z obszaru real estate, jak również pracując bezpośrednio w firmach nieruchomościowych (Adgar Polska, Grupo Lar). Natalia Jakubowska posiada uprawnienia ACCA oraz Biegłego Rewidenta, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.



Patrycja Makowska jako Leasing Manager jest odpowiedzialna za koordynację procesów leasingowych w zakresie całego portfela firmy, w tym dwunastu parków, będących aktualnie w budowie. Jej priorytetem jest wynajem powierzchni w obiektach w Opolu, Katowicach oraz Warszawie. Przed dołączeniem do CTP Polska, w ostatnich pięciu latach pełniła różne stanowiska koordynatorsko-menedżerskie, głównie w firmach z sektora IT (w tym Lingaro i Billennium) oraz w kancelariach prawnych. Patrycja Makowska ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Białymstoku.

Przemysław Sambor objął stanowisko Leasing Managera. Jest odpowiedzialny za kompleksowy rozwój najmu w nieruchomościach logistyczno-przemysłowych realizowanych pod szyldem CTPark na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zlokalizowanych w północnej i zachodniej części kraju. Z branżą związany jest od 2016 roku. Doświadczenie zdobywał w takich firmach, jak QUERCO PROPERTY czy Mzuri, gdzie odpowiadał między innymi za opracowywanie strategii komercjalizacji i pozyskiwanie nowych klientów, a także analizę rynku powierzchni magazynowych pod kątem potrzeb użytkowników budynków. Przemysław Sambor jest absolwentem Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.



Daniel Soboń jako Leasing Manager odpowiada za proces komercjalizacji parków logistycznych i przemysłowych znajdujących się w portfelu CTP, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów w rejonie Warszawy i Śląska. W nowej roli jest odpowiedzialny między innymi za pozyskiwanie najemców i negocjacje umów najmu, a także utrzymanie długoterminowych relacji z klientami. Od dziesięciu lat jest związany z rozwojem i wynajmem powierzchni komercyjnych. Przed dołączeniem do CTP pracował dla podmiotów specjalizujących się w usługach asset, property and facility management (White Star Real Estate) i międzynarodowych firm doradczych w zakresie nieruchomości (BNP Paribas Real Estate). Daniel Soboń jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.



Przemysław Wardęga na nowym stanowisku, Head of Marketing, odpowiada kompleksowo za działania komunikacyjne i marketingowe CTP w Polsce, w tym te związane z rosnącymi działaniami deweloperskimi i powstawianiem nowych parków logistycznych, jak i na poziomie korporacyjnym, i pozycjonowania marki CTP. Posiada ponad szesnastoletnie doświadczenie w szeroko rozumianym obszarze real estate. Przed przejściem do aktualnego pracodawcy, przez niemal osiem lat związany był z IMMOFINANZ. Na stanowisku Senior PR & Marketing Manager odpowiadał za procesy PR-owe i marketingowe, w tym trzech marek: dwóch „retailowych” – VIVO! dla centrów handlowych oraz STOP SHOP dla parków handlowych oraz jednej biurowej – myhive. Jeszcze wcześniej, tj. w latach 2007-2015 zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując w dwóch czołowych warszawskich agencjach specjalizujących się w działaniach public relations, odpowiadając najczęściej za klientów z sektora nieruchomości oraz logistyki. Przemysław Wardęga jest absolwentem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Ukończył także London School of Public Relations.



Konrad Wieliki objął funkcję Lead of Property Management. Do jego priorytetów należy realizacja strategii rozwoju firmy w obszarze zarządzania i administrowania nieruchomościami, a także utrzymania długoterminowych relacji z najemcami oraz otoczeniem biznesowym. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie z zakresu property management, które zdobył, pracując między innymi dla globalnych liderów z branży logistycznej (DHL Express Poland), a także deweloperów powierzchni przemysłowo-magazynowych (Panattoni Europe) oraz podmiotów specjalizujących się w sektorze nieruchomości i zarządzania inwestycjami (Colliers International REMS). Konrad Wieliki ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Jest także absolwentem Politechniki Warszawskiej.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl