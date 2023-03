CTP wchodzi na pomorski rynek magazynowy. CTPark Gdańsk Port będzie premierową inwestycją w portfolio firmy usytuowaną w północnej Polsce.

CTPark Gdańsk Port zaoferuje najemcom dwa budynki o łącznej powierzchni prawie 119 000 mkw. w fundamentalnej lokalizacji dla globalnych łańcuchów dostaw.

Oddanie do użytkowania pierwszej fazy projektu zaplanowano na czwarty kwartał tego roku.

Polska jest jednym z kluczowych rynków w rozwoju portfela Grupy CTP. Stawiamy tu na strategiczne lokalizacje, które odpowiadają na potrzeby branży logistycznej i przemysłu lekkiego oraz niedobór powierzchni magazynowej. Naturalnym krokiem dla naszego biznesu była więc ekspansja na północ kraju i decyzja o realizacji kompleksu w sąsiedztwie największego terminalu kontenerowego na Morzu Bałtyckim. W ramach CTPark Gdańsk Port wybudujemy dwa obiekty o powierzchniach najmu blisko 81 400 mkw. i 37 500 mkw. - wyjaśnia Bogi Gabrovic, CFO w CTP Polska.

Działka, na której CTP rozpoczyna budowę nowego parku przemysłowo-logistycznego znajduje się na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego oraz nieopodal jedynego terminalu głębokowodnego w rejonie Morza Bałtyckiego – Baltic Hub (DCT), do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Usytuowanie kompleksu jest kluczowe także z uwagi na bezpośrednie połączenie pomiędzy Portem Gdańsk a stacją kolejową Gdańsk Port Północny o rozbudowanym układzie torowym. Wysoka dostępność linii komunikacyjnych to szczególnie ważny aspekt dla firm prowadzących działalność transgraniczną z krajami skandynawskimi oraz bałtyckimi.

Prace związane z realizacją inwestycji rozpoczną się w tym kwartale. To pierwszy w Polsce projekt firmy bez udziału lokalnego generalnego wykonawcy – za budowę kompleksu będzie odpowiadać Grupa CTP.

Ten model operacyjny sprawdził się już na naszych rozwiniętych rynkach. Pozwala wykorzystać przewagi wynikające ze skali działania Grupy CTP i przełożyć je na korzyści – zachować większą kontrolę nad jakością oraz postępem wykonanych prac. Ponadto pakietowanie robót budowlanych bezpośrednio do ich wykonawców wpływa na elastyczność całego procesu i docelowo prowadzi do obniżenia kosztów budowy - tłumaczy Piotr Flugel, Country Construction Director i COO w CTP Polska.

Kompleks o wysokości 12 metrów w świetle zostanie wyposażony w przyjazne dla środowiska rozwiązania pozwalające zachować najemcom efektywność energetyczną i kosztową. Dachy obu budynków inwestycji będą przystosowane do instalacji fotowoltaicznej i pozwolą na wybudowanie łącznie 11,6 MWp, co wygeneruje duże ilości energii możliwej do wykorzystania na rzecz ochrony przyrody i firm prowadzących tu swoje operacje logistyczno-przemysłowe. Moc ta odpowiada zaspokojeniu potrzeb na energię dla ponad 2.000 domów mieszkalnych i pozwala zredukować ilość wytworzonego CO2 o niemal 6.000.000 kg/rok.

Z kolei komfort pracy zostanie podniesiony między innymi poprzez doświetlenie światłem dziennym stref dokowych (8 proc.) i produkcyjnych (12,5 proc.). ​

Jakość i skalę zastosowanych technologii prośrodowiskowych potwierdzi certyfikacja w systemie BREEAM, na poziomie minimum Excellent.

