Firma CTP jest notowana na giełdzie w Amsterdamie i posiada w portfelu łącznie ponad 9,5 mln mkw. powierzchni w Holandii, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Serbii, Rumunii, Bułgarii i Polsce. Większa część tego wolumenu – ok. 6 mln mkw. w ponad 100 lokalizacjach – znajduje się w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CTP jest dzięki temu największych właścicielem i deweloperem logistyczno-przemysłowym w tym regionie. Spółka weszła na polski rynek w 2021 roku. W 2022 nabyła w ramach jednej transakcji 2,5 mln mkw. gruntów, na których ma powstać w najbliższych dwóch-trzech latach około 1,25 mln mkw. powierzchni najmu brutto.

Polska to dla nas strategiczny rynek. Wierzymy, że „boom” na powierzchnie magazynowo-przemysłowe nie tylko się utrzyma, ale będzie dodatkowo napędzany popytem generowanym przez międzynarodowe firmy, które decydują się skracać łańcuchy dostaw i przenosić produkcję z Azji do Europy. Jesteśmy nowym inwestorem w Polsce i mamy bardzo ambitne plany, aby tutejszy rynek był w pierwszej trójce krajów, w których jako grupa CTP działamy, pod względem powierzchni w budowie oraz tej dostarczanej. Potrzebujemy sprawdzonego i doświadczonego doradcy w komunikacji B2B, który pomoże nam zbudować rozpoznawalność oraz zaufanie do marki CTP , dlatego postawiliśmy na Linkleaders – komentuje Bogi Gabrovic , CFO w CTP Poland .

Agencja Linkleaders rozpoczęła stałą obsługę CTP we wrześniu 2022 r. W ramach współpracy skupia się na rozwoju komunikacji korporacyjnej, bieżącym prowadzeniu relacji z mediami oraz na obecności marki i jej ambasadorów na LinkedIn.

Linkleaders od 12 lat konsekwentnie rozwija swoją praktykę komunikacji korporacyjnej i marketingu B2B dla klientów z szerokiej branży nieruchomości komercyjnych – firm doradczych, inwestorów, deweloperów oraz właścicieli budynków biurowych, magazynowych, powierzchni logistyczno-przemysłowych, mieszkań na wynajem oraz parków handlowych.

Nieruchomości to jedna z naszych najważniejszych i najsilniejszych specjalizacji. Uważnie obserwujemy zmiany i wyzwania, które mocno przeorganizowują układ sił wśród różnych klas aktywów. Dzisiaj magazyny oraz obiekty logistyczno-przemysłowe rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Nasz zespół doskonale zna specyfikę tego segmentu, rozumie jego dynamikę oraz uwarunkowania gospodarcze, jakie na niego wpływają. W Polsce nadal jest dużo miejsca na nowe projekty, które obsłużą procesy logistyczne oraz produkcyjne przenoszone do Europy. Potwierdza to pojawienie się tak silnego inwestora, jakim jest CTP. To dla nas wielka satysfakcja, że możemy pomóc w rozwoju i ekspansji naszego nowego klienta - komentuje Tomasz Podolak, założyciel Linkleaders.