Deweloper i inwestor CTP wchodzi w decydującą fazę realizacji pierwszego etapu CTPark Sulechów – inwestycji umożliwiającej prowadzenie szerokiego zakresu operacji magazynowo-produkcyjnych.

Nowy obiekt, zlokalizowany w województwie lubuskim, dostarczy na rynek w pierwszej fazie ponad 81 000 mkw. przestrzeni najmu.

W drugim kwartale tego roku oddamy pierwszy z dwóch budynków CTPark Sulechów, umacniając naszą obecność na polskim rynku magazynowo-przemysłowym. Tym projektem odpowiadamy na potrzeby najemców szukających powierzchni o wysokich parametrach technicznych. To ważne z punktu widzenia płynności prowadzonych działań i jakości realizowanych operacji produkcyjno-logistycznych. Z racji na nasz model biznesowy, który zakłada, że jesteśmy „asset holderem”, budujemy nasze nieruchomości, przykładając szczególną uwagę do jakości materiałów, tak, aby realizowane obiekty mogły służyć naszym najemcom w niezmiennym stanie przez długie lata. To podejście dotyczy także naszego parku w Sulechowie - wyjaśnia Piotr Flugel, Country Construction Director & COO w CTP Polska.

CTPark Sulechów jest odpowiedzią na postępujący trend automatyzacji łańcuchów dostaw. Projekt parku magazynowego uwzględnia system samoczynnego odczytu tablic rejestracyjnych, co przyspiesza ruch samochodów na terenie inwestycji. Dla podniesienia jakości pracy i dbałości o dostęp do zielonej energii hale magazynowo-produkcyjne zostały doświetlone światłem dziennym – w strefie dokowej na poziomie 8 proc., a dachy budynków przystosowane do zabudowy instalacjami fotowoltaicznymi. Prośrodowiskowe parametry CTPark Sulechów potwierdzi certyfikat w systemie BREEAM.

Inwestycja, zlokalizowana w pobliżu autostrady A2 i trasy ekspresowej S3, docelowo będzie składać się z dwóch budynków. Plany firmy zakładają, że cały kompleks liczyć będzie ponad 93 400 mkw.

CTPark Sulechów to druga inwestycja dewelopera w Lubuskiem. W realizacji jest także CTPark Iłowa, kompleks trzech budynków o łącznej powierzchni 170 000 mkw. GLA.

