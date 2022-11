CTP rozpoczyna decydującą fazę budowy I etapu CTPark Warsaw North. Koniec prac zaplanowano na początek przyszłego roku.

CTPark Warsaw North to projekt typu cross-dock.

Obiekt jest budowany w gminie Czosnów.

Oddalona o 20 km od Warszawy inwestycja budzi zainteresowanie.

Potencjalni klienci to szukający nowoczesnych rozwiązań logistycznych.

W I etapie inwestycji CTP zaoferuje 64 tys. mkw. pow. magazynowej.

Realizacja CTPark Warsaw North to ważny krok w ekspansji firmy na polskim rynku magazynowym.

W budowie posiadamy 450 tys. mkw. powierzchni, z czego 250 tys. oddamy w najbliższych miesiącach. Warszawski park magazynowy ma być benchmarkiem dla przyszłych inwestycji. Celujemy w świetnie zlokalizowane, nowoczesne projekty, realizowane w zgodzie z ideą zrównoważonego, zielonego budownictwa - komentuje Bogi Gabrovic, CFO w CTP Polska.

CTP buduje obiekty:

na Śląsku,

w obrębie Warszawy

w obrębie ściany zachodniej kraju.

W ciągu najbliższych lat planuje powiększyć portfolio o kolejne 1 mln. 500 tys. mkw. brutto.

CTPark Warsaw North w budowie.

CTPark Warsaw North oferuje szerokie możliwości prowadzenia działalności magazynowej.

Jest doskonałym rozwiązaniem dla firm z potencjałem do dalszego rozwoju.

Park położony jest tuż przy drodze ekspresowej S7, w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy.

To co ułatwi przyszłym najemcom dostęp do wykwalifikowanej kadry.

