Cushman & Wakefield, jeden z liderów obszarze zarządzania aktywami na rynku nieruchomości, został wybrany na zarządcę portfela czterech obiektów magazynowych należących do BIK S.A.

Firma jest polskim deweloperem logistycznym należącym do funduszu inwestycyjnego NREP NSF IV.

Działalność BIK nadzoruje Logicenters – platforma logistyczna NREP.

Zespół Cushman & Wakefield jest odpowiedzialny za kompleksowe procesy zarządcze wraz z obsługą finansową i księgową oraz doradztwo w zakresie wdrożenia strategii ESG w Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II, BIK Park Sosnowiec II oraz BIK Park Wrocław I.

Ich łączna powierzchnia najmu to ok. 80 000 mkw.

Od początku obecności NREP na polskim rynku koncentrujemy się na rozbudowie naszego portfolio i podnoszeniu jakości budynków, które je tworzą. Dlatego poszukując firmy odpowiedzialnej za property management nieruchomości magazynowych w Krakowie, Sosnowcu i Wrocławiu, zależało nam na pozyskaniu partnera z mocnym i wszechstronnym know-how. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się na współpracę z Cushman & Wakefield, graczem o ugruntowanych kompetencjach i szerokim doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, co będzie dla nas strategicznym wsparciem w obszarze zwiększania konkurencyjności naszego portfela w Polsce – komentuje Artur Kuliński, Prezes Zarządu BIK S.A.

Centrum Logistyczne Kraków I jest zlokalizowane w części południowo-wschodniej miasta, w dzielnicy przemysłowej Płaszów-Rybitwy. Obiekt oferuje blisko 10 000 mkw. powierzchni najmu, z czego 8000 mkw. jest przeznaczone na cele magazynowe, a kolejne 2000 mkw. to przestrzeń biurowa. Z nieruchomością sąsiaduje Centrum Logistyczne Kraków II o powierzchni 10 000 mkw. przestrzeni magazynowej i około 1000 mkw. biurowej. Z kolei BIK Park Sosnowiec II, który oddaje do dyspozycji najemców prawie 12 000 mkw. powierzchni, jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania autostrady A4 łączącej Rzeszów z zachodnią granicą Polski i wschodniej obwodnicy Śląska – drogi S1 prowadzącej przez Cieszyn na południe Europy. BIK Park Wrocław I to natomiast nowoczesne centrum logistyczne w dzielnicy Bielany Wrocławskie, które oferuje 47 500 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej. Inwestycja znajduje się w doskonałej lokalizacji, w sąsiedztwie 0,5 km od węzła A4 Pietrzykowice i 3,5 km od węzła Wrocław południe/A8 oraz kilkanaście kilometrów od wrocławskiego lotniska, co jest kluczowe dla najemców prowadzących dystrybucję na międzynarodowe rynki.

Pozyskanie portfolio czterech nieruchomości magazynowych należących do firmy BIK S.A. oznacza, że zespół Cushman & Wakefield zarządza obiektami komercyjnymi o łącznej powierzchni 3,7 mln mkw. Taka skala biznesu przekłada się na dostęp do najlepszych praktyk i wiedzy w obszarze optymalizacji portfeli naszych klientów, jak również daje możliwość oferowania wartości dodanej ich najemcom. Bardzo dziękujemy klientowi za zaufanie i powierzenie nam zarządzania swoimi nieruchomościami – komentuje Grzegorz Dyląg, Partner, Head of Asset Services Business Space, Asset Services EMEA, Cushman & Wakefield.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl