Cyprys z nowym zakładem produkcyjnym pod Krakowem

Firma Cyprys w 2009 r. zdecydowała się na otwarcie fabryki, w której nieustannie rozszerza linię produkcyjną. Rozbudowany park maszyn zapewnia uniwersalność i funkcjonalność rozwiązań w realizacji zamówień od dużych sieci meblarskich.

– W kontekście nowego zakładu produkcyjnego poszukiwaliśmy dobrze skomunikowanej lokalizacji z dużym zapleczem wykwalifikowanych pracowników. Wschodnie rejony Krakowa były dla nas pod tym względem interesujące – mówi Paweł Cudzich, prezes zarządu firmy Cyprys.

Cyprys wprowadził się do nowej lokalizacji w czerwcu br. Na potrzeby zakładu produkcyjnego przeznaczono 5 450 mkw. powierzchni produkcyjnej, z kolei na dodatkowych 150 mkw. powstała przestrzeń biurowo-socjalna. Za transakcję ze strony firmy AXI IMMO odpowiadała Marta Nowik.

– Przez wzgląd na określone wymagania techniczne klienta poszukiwaliśmy relatywnie płytkiego modułu, który zapewni dwa osobne wejścia do powierzchni produkcyjnej umożliwiające zachowanie ciągu technologicznego. Na etapie podejmowania decyzji przez klienta konsultowaliśmy także zagadnienia techniczne z naszymi doświadczonymi doradcami z działu BTS AXI IMMO w zakresie dostosowania budynku do działalności produkcyjnej. Co więcej, działaliśmy pod dużą presją czasu, ponieważ przez wzgląd na rosnącą liczbę zamówień, klient niemal od razu chciał rozpocząć pracę w nowym zakładzie – wyjaśnia Marta Nowik, konsultant w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych AXI IMMO.