Czeska firma logistyczna decyduje się na Panattoni City Logistics Łódź II

Pochodząca z Czech, firma WELL PACK s.r.o. świadczy kompleksowe usługi z zakresu magazynowania, pełnego outsourcingu i logistyki magazynowo-produkcyjnej. W jej skład wchodzą m.in. obsługa logistyczna sklepów internetowych, pakowanie, a także dystrybucja dla firm krajowych i zagranicznych. WELL PACK powstał w 1992 r., a jego obecna linia biznesowa to efekt wyodrębnienia czynności związanych z pakowaniem i logistyką w 2008 r., która dziś pozwala na realizację dużych zamówień w krótkim czasie i wysokiej jakości.

Nowe centrum logistyczno-dystrybucyjne zapewni firmie WELL PACK dodatkową powierzchnię na mycie i suszenie pojemników wielokrotnego użytku. Najemca od lat rozwija swoją linię przyjaznych dla środowiska kompleksowych rozwiązań czyszczenia skrzyń.

Za kompleksowe doradztwo negocjacyjne na rzecz firmy WELL PACK odpowiadała firma AXI IMMO.

– Od początku negocjacji, klient podkreślał, że w kontekście relokacji, w grę wchodzi tylko wschodnia część Łodzi w obrębie dzielnicy Widzew. Po pierwsze to świetna lokalizacja pod względem prowadzonej przez firmę działalności, a po drugie zapewnia utrzymanie tej samej kadry pracowników z poprzedniej siedziby. Nowy magazyn na blisko 10 500 mkw. powierzchni magazynowej ma służyć przede wszystkim szybkiej obsłudze logistycznej – mówi Hubert Wojtera, dyrektor w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

City Logistics Łódź II to nowoczesne A-klasowe centrum dystrybucyjne o powierzchni 38 000 mkw. położone we wschodniej części Łodzi, w dzielnicy Widzew. Park logistyczny zlokalizowany jest ok. 5 km. od autostrady A1 i ok. 27 km od autostrady A2 i węzła w Strykowie. Zgodnie z polityką firmy Panattoni nieruchomość przeszła certyfikację BREEAM i uzyskała wynik GOOD. Wśród pozostałych atutów City Logistics Łódź II najemcy wskazują na stosunkowo niewielką odległość od centrum Łodzi (8 km) i liczne przystanki komunikacji miejskiej zapewniające komfortowy dojazd dla pracowników.