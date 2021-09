Cztery parki Accolade z kredytem refinansowym Aareal Bank

Accolade i niemiecki Aareal Bank sfinalizowały transakcję refinansowania o łącznej wartości 54 mln euro dla czterech polskich parków przemysłowych: w Bydgoszczy, Białymstoku, Mińsku Mazowieckim i Legnicy.

Jest to kontynuacja zeszłorocznej transakcji, której wartość wyniosła 153 mln euro.

Poza zwiększeniem rentowności portfela, refinansowanie ma również wesprzeć realizację strategii Accolade, której celem jest rozwój nowoczesnego biznesu w Europie.

- Nowoczesne magazyny z najemcami z branży produkcyjnej, logistycznej i e-commerce potwierdzają swój potencjał inwestycyjny. Zwiększają swoją pozycję jako cenne aktywo w sektorze nieruchomości komercyjnych także w Europie i odgrywają kluczową rolę w strategii największych światowych funduszy. Kontynuujemy ścieżkę stopniowego refinansowania całego naszego portfela. Zwiększa to stabilność portfela, a w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa na jego efektywność. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas instytucje bankowe, jesteśmy w stanie rozwijać kolejne projekty, by budować wysokiej jakości przestrzenie dla nowoczesnego biznesu, który jest kluczem do zrównoważonej przyszłości Europy - mówi Milan Kratina, Prezes Zarządu i współzałożyciel Accolade Industrial Fund.

Dzięki umowie refinansowania Accolade w ciągu najbliższych lat będzie w stanie obniżyć koszty finansowania bankowego, ograniczyć obciążenia administracyjne oraz zwiększyć stabilność portfela. W skład finansowanego portfela wchodzą nowoczesne parki przemysłowe z certyfikacją BREEAM.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Doceniamy, że firma Accolade po raz kolejny obdarzyła nas zaufaniem. Umocniliśmy tą transakcją współpracę, a także podkreśliliśmy nasze kompetencje w zakresie finansowania złożonych portfeli logistycznych. W szczególności zaś potwierdziliśmy kompetencje wdrażania, wraz z naszymi klientami, trendów w branży - mówi Hubert Manturzyk, Dyrektor Generalny Aareal Bank.