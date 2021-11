Czy i jak Q-commerce przyspieszył handel online?

Quick commerce vel E-Grocery vel dostawa natychmiastowa – czyli dynamicznie rozwijająca się branża zakupów błyskawicznych i nowa generacja e-commerce w świecie handlu internetowego.

Nie ma wątpliwości, że okres pandemiczny przyspieszył rozwój i zrewolucjonizował branżę e-commerce.

Bez wątpienia usługa trafiła na podatny grunt, jakim jest dzisiejszy konsument, który preferuje wszystko co szybkie i łatwe, a do tego konkurencyjne cenowo - technologia nieodwracalnie ukształtowała oczekiwania konsumentów, do tego stopnia, że dostawa kolejnego dnia nie jest już tak atrakcyjna jak jeszcze do niedawna. Q-commerce jako trzecia „generacja” e-commerce, wyróżnia się łatwością procesu zakupowego oraz ekspresowymi dostawami, które docierają w ciągu kilku/kilkunastu minut, a nie godzin czy dni. Operatorzy koncentrują się głównie na dostarczaniu mikro-ilości produktów, jako alternatywa dla cotygodniowych zakupów w wielkopowierzchniowych marketach, czy dyskontach.

Jak działają gracze z sektora Quick-Commerce?

Choć większość modeli biznesowych różni się od siebie, to ogólne działanie tych firm jest bardzo podobne, w przeciwieństwie do tradycyjnych firm B2C. Oferowane produkty przeważnie obejmują asortyment punktów gastronomicznych i sklepów – od żywności, po chemię i drobne produkty gospodarstwa domowego. Aby skorzystać z usług firm działających w modelu quick, wystarczy jedynie użyć aplikacji mobilnej i dokonać płatności online. Wiele z nich korzysta z tzw. „Dark Stores” – czyli strategicznie rozlokowanych mini- magazynów, głównie w dużych aglomeracjach ze szczególną ekspozycją na ośrodki mieszkalne – tak aby zapewnić dostępność i szybką realizację zamówień. Przeważnie magazyny te mają powierzchnie od 200 do 500 mkw i są po brzegi wypełnione ograniczoną i najlepiej rotującą ilością SKU. Klienci zazwyczaj nie mają do niego wstępu, nie znajdziemy tam również obsługujących klientów kasjerów, to pewnego rodzaju „baza”, z której kurierzy odbierają skompletowane zamówienia.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dlaczego klienci wybierają Q-commerce?