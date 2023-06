Czy starsze magazyny porwie fala renowacji? 

Logistyka wkroczyła na zieloną ścieżkę, więc pojawia się pytanie: co zrobić ze starszymi budynkami? - Fala renowacji dopiero nas czeka, bo polskie magazyny nie są jeszcze takie stare - tłumaczy Tomasz Mika, Head of Industrial Agency Poland JLL.

90 proc. budynków w polskim zasobie magazynowym nie ma więcej niż 20 lat. Z 30 mln mkw. łącznej powierzchni, połowa powstała w niecałych ostatnich pięciu latach.

Nearshoring to nie tylko relokacja, ale też dywersyfikacja produkcji, w ramach której nowe, planowane fabryki powstają w innych niż Azja miejscach.

Polska ma sporo atutów, by stać się beneficjentem nearshoringu. Jednak może się to odbywać wolniej ze względu na obecną sytuację ekonomiczną na rynku nieruchomości.

O twarde dane dotyczące trendu nearshoringu jeszcze trudno. W przyszłości ten proces będzie jednym z głównych czynników wzrostu polskiego rynku magazynowego.

- Zatem budynki - w porównaniu do Europy Zachodniej - są nowe i w dużej mierze spełniają najnowsze zielone standardy. Dzisiaj praktycznie wszystko, co się buduje musi odpowiadać oczekiwaniom inwestorów i najemców - tłumaczy Tomasz Mika, Head of Industrial Agency Poland JLL.

Magazyny na zielonej ścieżce rozwoju

Rynek magazynowy zdecydowanie kroczy zieloną ścieżką. Wszyscy uczestnicy tego rynku: inwestorzy, najemcy i deweloperzy są zainteresowani podążaniem w tym kierunku.

Toczy się obecnie dyskusja na temat tego, które magazyny należy poddać renowacji. Momentem testowym jest zakończenie umów najmu i chwila, w której właściciel bezskutecznie próbuje wynająć ponownie pusty obiekt. Druga sytuacja, w której renowacja staje się niezbędna, to sprzedaż starszego magazynu. Wtedy właściciel dostrzega, że rynek płaci lepiej za budynki nowoczesne i bardziej ekologiczne - tłumaczy Tomasz Mika, Head of Industrial Agency Poland JLL.

- Obecnie niemalże każdy budowany magazyn jest certyfikowany i ma wiele rozwiązań proekologicznych. Oczywiście są między nimi różnice, ale jest to trend, którego nie da się zatrzymać - uważa Tomasz Mika.

Motywacja deweloperów jest prosta: chcą się odróżnić od starszych obiektów i dzięki temu pozyskać klientów, a przy okazji takie obiekty są lepiej wyceniane oraz mają lepszą perspektywę na przyszłość.

Czy starsze magazyny porwie fala renowacji?

Co ze starszymi magazynami na rynku? Czy - wzorem chociażby rynku biurowego - czeka je fala renowacji?

Musimy się liczyć zarówno z renowacjami magazynów, jak i być może nawet z wyburzeniami starych zabudowań i stawianiu na ich miejscu nowoczesnych, bardziej zielonych, może też wyższych obiektów - prognozuje Tomasz Mika, Head of Industrial Agency Poland JLL.

Dyrektor jednocześnie podkreśla, że to jest dopiero początek ewentualnej fali renowacji, bo polskie magazyny nie są jeszcze takie stare.

- 90 proc. budynków w polskim zasobie magazynowym nie ma więcej niż 20 lat. Zatem, z punktu widzenia cyklu życia nieruchomości, jest to krótki okres. Nie mniej jednak, tego typu dyskusja na pewno nas czeka. Myślę, że musimy się liczyć zarówno z renowacjami, jak i być może nawet z wyburzeniami starych zabudowań i stawianiu na ich miejscu nowoczesnych, bardziej zielonych, może też wyższych obiektów - prognozuje Tomasz Mika.

Czy nearshoring już się dzieje w Polsce?

Polska ma świetną lokalizację w Europie, a to oznacza że magazyny, które powstają w naszym kraju mogą skrócić wielu firmom łańcuchy dostaw. Jednak o twarde dane dotyczące trendu nearshoringu jeszcze trudno.

- To jest proces, który będzie postępował. Nearshoring jest najczęściej postrzegany jako przeniesienie zakładów produkcyjnych. Tymczasem to nie tylko relokacja, która jest trudna, bo oznacza zamykanie zakładów m.in. w Azji lub innych regionach, co jest procesem długotrwałym i niełatwym. To także dywersyfikacja produkcji, w ramach której nowe, planowane fabryki powstają w innych niż Azja miejscach na świecie, np. w Meksyku, z którego łatwiej obsłużyć rynek USA oraz w Europie - wyjaśnia Tomasz Mika.

Polska ma sporo wystarczających atutów, by stać się beneficjentem tego procesu. Jednak może się to odbywać wolniej ze względu na obecną sytuację ekonomiczną na rynku nieruchomości.

- Koszty finansowania, zwłaszcza skomplikowanych zakładów produkcyjnych, oczekiwania inwestorów i ich obniżona skłonność do ponoszenia ryzyka oznaczają, że trudno jest dziś odpowiedzieć na popyt firm produkcyjnych, które chciałby taki obiekt wynająć - tłumaczy Tomasz Mika.

Dyrektor dodaje, że ta sytuacja oczywiście nie zamyka drogi do inwestowania, dlatego że wiele z tych firm decyduje się na własną inwestycję.

- My prowadzimy obecnie co najmniej kilka takich projektów w Polsce, ale widzimy że jest ich więcej w naszym kraju. Szacowałbym tę liczbę na niskie kilkadziesiąt inwestycji. Sądzę, że w przyszłości nearshoring będzie jednym z głównych czynników wzrostu polskiego rynku magazynowego - zaznacza Tomasz Mika, Head of Industrial Agency Poland JLL.

