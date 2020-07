Czy upadłe galerie handlowe zmienią się w magazyny?

Autor: PropertyNews.pl/Grażyna Kuryłło

Dodano: 10 lip 2020 16:38

Koronawirus podgryza rozrywkę w galeriach handlowych. Wielu najemców planuje optymalizację sieci, co grozi pustostanami. Footfall wraca, ale nie na tyle, by wszyscy przetrwali. Jednocześnie pandemia rozgrzała do czerwoności e-commerce i przy okazji obnażyła luki w infrastrukturze. Czy w takich okolicznościach centra handlowe, które nie przetrwają tej próby na rynku mogą stać się centrami magazynowymi?