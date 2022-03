Czy w Polsce zabraknie wolnych magazynów?

Potrzeba nowych inwestycji magazynowych przy jednoczesnych utrudnieniach w ich budowie, a także perspektywa wzrostu czynszów w obiektach dostępnych od ręki - to pierwsze skutki wojny w Ukrainie, jakie według firmy doradczej Savills odczuje polski rynek nieruchomości logistycznych.

- Sytuacja za naszą wschodnią granicą będzie miała wpływ na rynek logistyczny pod kątem konieczności budowy nowych obiektów, które zostaną przeznaczone pod działalność do tej pory prowadzoną w Ukrainie - mówi Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, dyrektorka Industrial Services Hub w Savills.

- Wojna spowodowała masowy odpływ pracowników, a to oznacza dalszy wzrost kosztów budowy i konieczność zmiany harmonogramów. Właściciele istniejących nieruchomości, z uwagi na utrudnienia w budowie nowych obiektów, będą podnosili oferowane stawki czynszu dla modułów magazynowych dostępnych od ręki - dodaje.

Trwa największa prosperity w historii magazynowego w Polsce. Czy wpłynie na nią wojna w Ukrainie?

Wojna w Ukrainie wybuchła w momencie największej prosperity w historii rynku magazynowego, której wcześniej nie zdołała zakłócić pandemia Covid-19. Jak podaje Savills, w 2021 r. w Polsce wynajęto rekordowe 7,35 mln mkw. powierzchni magazynowo-przemysłowej, co oznacza wzrost o 41 proc. rok do roku. Był to też drugi najwyższy wynik w Europie, który uplasował Polskę jedynie za Niemcami, ale przed takimi logistycznymi potęgami jak Holandia, Francja, Hiszpania czy Wielka Brytania.

Zgodnie z najnowszym raportem Savills, na koniec 2021 roku zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej i przemysłowej w Polsce wyniosły 23,8 mln mkw. W samym zeszłym roku na rynku przybyło 3,1 mkw. nowej powierzchni, najwięcej na Górnym Śląsku, w Zachodniej Polsce i w Warszawie. Największym wybudowanym obiektem był projekt BTS dla firmy Amazon stworzony przez Panattoni w Świebodzinie (203,500 m kw.).

Niedobór po stronie podażowej - perspektywa trudna do uwierzenia, ale możliwa

- Na tak dynamicznie rozwijającym się od lat rynku magazynowym perspektywa niedoboru po stronie podażowej wydaje się trudna do uwierzenia, ale obecnie jest jak najbardziej realna. W budowie znajduje się ok. 4,5 mln mkw. nowej powierzchni, ale deweloperzy będą musieli się zmagać z utrudnieniami w dostępie do surowców i pracowników - podsumowuje Katarzyna Pyś-Fabiańczyk z Savills.

- W wyniku mocnego popytu i potencjalnego napływu nowych firm z Ukrainy, w najbliższym czasie należy się spodziewać dalszego spadku poziomu pustostanów, który na koniec zeszłego roku i tak osiągnął już rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 3,7 proc. Presja zwyżkowa na czynsze będzie ponadto potęgowana przez inflację. W dłuższej perspektywie, zakładając pokojowe zakończenie konfliktu zbrojnego, pozycja Polski na logistycznej mapie Europy, dzięki swoim silnym fundamentom, powinna pozostać stabilna - ocenia Katarzyna Pyś-Fabiańczyk.