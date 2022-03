Czynsze w europejskich magazynach rekordowo rosną. Polska jest wyjątkiem

Indeks czynszów Prologis pokazuje, że w 2021 r. czynsze efektywne netto (czynsze bazowe minus zachęty) w Europie wzrosły o 7.2 proc., rok do roku, co stanowi rekord wszechczasów.

Jak wynika z raportu „Prologis to the Point”, który obrazuje rzeczywistość światowego, europejskiego i polskiego rynku deweloperów powierzchni magazynowych, cała branża w Europie rośnie: popyt, koszty budowlane, wartość gruntów i nieruchomości oraz czynsze. Indeks czynszów pokazuje, że w 2021 r. czynsze efektywne netto (czynsze bazowe minus zachęty) w Europie wzrosły o 7.2 proc., rok do roku, co stanowi rekord wszechczasów.

Brak przejrzystości w strukturze czynszów

Jedynym krajem, w którym wartość czynszu zmalała jest Polska – wysokość czynszu spadła o 0.5 proc., rok do roku. Analizując czynsze realne (czynsze nominalne minus inflacja) różnica między innymi krajami a Polską staje się jeszcze wyraźniejsza. Czynsze realne w Polsce są o ponad 30 proc. niższe niż w 2007 r. i przy przewidywanym wysokim poziomie inflacji w najbliższym czasie ta przepaść jeszcze się zwiększy. Najwyższe czynsze efektywne odnotowane na głównych rynkach w Polsce wynoszą średnio 32 euro za metr kwadratowy, o wiele mniej niż średnia kontynentalna wynosząca 57 euro za metr kwadratowy.

- Dzieje się to głównie ze względu na brak przejrzystości w strukturze czynszów. Powszechnie stosowane są umowy towarzyszące głównej umowie najmu. W praktyce oznacza to, że klienci wynajmują magazyn za określoną stawkę, ale poza tym otrzymują zachęty finansowe nieujęte w głównej umowie najmu – tłumaczy Paweł Sapek, Senior Vice President, Regional Head Prologis w Europie Centralnej.

Rzeczoznawcy i inwestorzy traktują finansowe zachęty z umów towarzyszących jako jednorazowe, co jest mylące. Nieprzejrzysta struktura umowy najmu często stanowi zaskoczenie, gdy rozpoczynają się dyskusje na temat jej przedłużenia. Wszelkie zachęty finansowe nieujawnione w umowie najmu prowadzą do ryzyka sztucznie zawyżonych czynszów bazowych i nierealnych wycen projektów.