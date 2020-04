Dachser rozbuduje bazę logistyczną w Polsce

Dachser planuje w tym roku rozbudowę oddziałów we Wrocławiu, Strykowie oraz w Warszawie. W efekcie operator będzie dysponował w Polsce ponad 26 tys. mkw. powierzchni terminalowej oraz 35 tys. mkw. magazynów obsługujących logistykę kontraktową.

Od kilku lat Dachser rozbudowuje swoje oddziały w Polsce. Po otwarciu najnowszego, w Rzeszowie, jest już ich dziewięć, a powierzchnia terminali przeładunkowych w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotnie.

- W tym roku biznes w kraju i na całym świecie przechodzi próbę, której skali nikt się nie spodziewał. Dla nas to także czas pełen wyzwań, bo ciągłość dostaw ma kluczowe znaczenie nie tylko dla gospodarek, ale i dla walki z samą pandemią. Dziś jeszcze trudno przewidzieć, jak długo potrwa i jakie będą jej ekonomiczne skutki. Jak wszystkie firmy i my musimy się zaadaptować, ale będziemy to robić z myślą o ochronie naszych największych atutów: zespołu, standardów jakości i sieci połączeń oraz naszych przewoźników - mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.

Dachser wypracował w Polsce w 2019 r. przychody w wysokości blisko 494,4 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 10 proc. r/r. W tym czasie wolumen przesyłek powiększył się o 9 proc. r/r do 1,7 mln a ich tonaż o prawie 5 proc. r/r do 572,6 ton.

Operator zapowiada, że będzie rozwijał sieć połączeń na Wschód, m.in. do Rosji. Ważnym elementem wzrostu będzie także działalność w zakresie obsługi przesyłek lotniczych i morskich.

Na koniec 2019 r. Dachser zatrudniał w Polsce prawie 600 osób.