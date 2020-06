Dachser z nową siedzibą w Polsce

- Przeprowadzka do większego budynku w Strykowie to nie tylko inny widok za oknem, ale również nowe, lepsze perspektywy dla firmy i najlepsi specjaliści pod jednym dachem. Nasze inwestycje są projektowane bowiem nie tylko z myślą o biznesie, ale również po to, by tworzyć przyjazne i ergonomiczne środowisko pracy. Na razie w strykowskim biurowcu ze względu na epidemię koronawirusa pracuje część osób, a pozostały zespół administracyjny działa zdalnie. Kiedyś jednak te trudne dla wszystkich czasy miną i będziemy mogli pracować na miejscu w pełnym składzie. Wtedy z całą pewnością docenimy zakres i przyjazność tej inwestycji - mówi dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.

Nowo otwarty obiekt Dachser w Strykowie to dokładnie 2 230 mkw. do dyspozycji ok. 100 pracowników firmy oraz klientów. Oprócz biura regionalnego Dachser Polska i biura oddziału Dachser Stryków, będzie się tu także mieściła agencja celna operatora.

Nowoczesny trzykondygnacyjny budynek w barwach Dachser to m.in. duże, otwarte przestrzenie biurowe oraz kilka sal konferencyjnych i szkoleniowych czy wydzielone strefy relaksu. Na każdym z pięter biurowca znajduje się też aneks kuchenny, a na parterze kantyna z tarasem zewnętrznym. W budynku zastosowano system odzysku ciepła z wentylacji, energooszczędne oświetlenie oraz nowoczesną strukturę sieci informatycznych. Do dyspozycji pracowników i klientów jest też 180 miejsc parkingowych.

Za realizację strykowskiej inwestycji Dachser odpowiada firma budowlana MCKB. MCKB prowadzi także rozbudowę istniejącej hali przeładunkowej Dachser w Strykowie. W ramach tej inwestycji powierzchnia strykowskiego terminala zwiększy się o kolejne 2,5 tys. mkw. Planowany termin zakończenia prac przypada na październik 2020 r.