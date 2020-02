Dailyfruits pierwszym najemcą Citylink Wrocław Stadion

Dailyfruits codziennie od ponad 10 lat dostarcza do polskich biur, firm i zakładów produkcyjnych, owoce i zdrowe przekąski. We Wrocławiu Dailyfruits potrzebowała niespełna 1 100 mkw powierzchni magazynowej z możliwością samodzielnej adaptacji do budowy chłodni oraz powierzchni biurowej. W transakcji najemcy doradzała firma AXI IMMO.

- Poszukiwaliśmy magazynu mniej więcej w tej części Wrocławia. Kluczowe było dobre połączenie z obwodnicą i łatwy dojazd do miasta. Na plus dla tej lokalizacji była bliskość przystanków komunikacji miejskiej – co ułatwi dojazd do pracy pracownikom. Na korzyść Citylink spośród innych ofert przemawiał też fakt, ze zaoferowali odpowiadające nam powierzchnie w deweloperskim standardzie i mogliśmy zrobić kilka adaptacji. Dzięki temu idealnie dopasowaliśmy magazyn do naszych procesów biznesowych - mówi Bartosz Krudysz, współwłaściciel firmy Dailyfruits.

Citylink Wrocław Stadion to powierzchnie magazynowo -biurowo-wystawiennicze, które powstają tuż przy wrocławskiej obwodnicy w oparciu o najnowsze technologie. Łącznie obiekt przyjmie najemców na powierzchni ponad 10 500 mkw a wynajem magazynów rozpoczyna się już od 500 mkw. Lokalizacja blisko centrum miasta oraz możliwości adaptacyjne obiektu pod różne branże sprawia, że Citylink Wrocław Stadion wyróżnia się na tle konkurencji Small Business Units.

- Cieszymy się, że to właśnie Dailyfruits stał się naszym pierwszym najemcą we Wrocławiu, gdyż cel i misja firmy bardzo nam odpowiadały, a magazyn idealnie spełniał wymagania klienta. Dzięki wspólnym ustaleniom, Dailyfruits otrzyma od Citylink udogodnienia, które zminimalizują czas załadunku mi.in. zadaszoną i oświetloną rampę dla samochodów dostawczych oraz dostosowanie instalacji elektrycznych i sanitarnych do optymalizacji codziennych operacji. Wyrazem uznania i zaufania ze strony Dailyfruits jest podpisanie umowy na 6 lat oraz zainteresowanie możliwością rozszerzenia współpracy na obiekt Citylink Łódź, którego budowę niebawem rozpoczniemy - mówi Michał Starybrat, dyrektor ds.rozwoju Citylink.

W transakcji pośredniczyła firma doradcza AXI IMMO.

- Obiekty na terenie Wrocławia umożliwiające szybką dostawę do klientów końcowych zyskują na popularności. Trend związany z rozwojem logistyki miejskiej w najbliższych latach, będzie ważnym elementem w organizacji łańcuchów dostaw, na czym będą zyskiwać takie projekty jak Citylink - dodaje Sylwia Jagódka z AXI IMMO.

Obiekt Citylink Wrocław Stadion zostanie oddany do użytku w III/IV kw.2020 roku. Zespół magazynowo-biurowo-wystawienniczy wyposażony zostanie w oświetlenie LED, doświetlenie światłem dziennym w strefie rozładunkowej, bramy wjazdowe z poziomu „0” oraz destryfikatory.

Odporność ogniowa będzie na poziomie 2 000 MJ/mkw. Do momentu rozpoczęcia prac budowanych Citylink daje możliwość elastycznego dostosowania oferowanych powierzchni do wymagań najemcy.