Dailyfruits z magazynem w Ideal Idea City Park Wrocław

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 29 kwi 2021 14:54

Firma Dailyfruits od dekady dostarcza świeże produkty do biur w całej Polsce. W tym roku postanowiła przenieść centrum logistyczne we Wrocławiu do parku magazynowym Ideal Idea City Park Wrocław.