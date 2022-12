W ramach inwestycji o wartości 50 mln złotych na powierzchni 4,5 tys. mkw. zbudowane zostały trzy hale - załadunkowa, łącznikowa oraz w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania.

Magazyn o wysokości 32 metrów mieści aż 6400 palet.

Wyposażony jest w wielopoziomowe regały, które obsługują trzy specjalistyczne układnice.

W hali załadunkowej są grawitacyjne przenośniki rolkowe, służące do magazynowania palet oczekujących pod przypisany załadunek na rampie.

Palety dostarczane są do magazynu Dan Cake Polonia automatycznie, prosto z produkcyjnej części zakładu, a dokładniej z jego strefy pakowania, poprzez zastosowanie automatycznych przenośników rolkowych oraz robota sztaplującego kartony. Dzięki takim rozwiązaniom praca w magazynie ogranicza się do sprawnego załadunku samochodów i skrócenia wielu procesów, co przekłada się na znaczące ograniczenie kosztów. Dodatkowo za przechowywanie i pobieranie palet oraz analizę stanów magazynowych odpowiada system zarządzania magazynem (WMS), co dodatkowo usprawnia wszystkie procesy.

Wcześniej musieliśmy podnajmować aż trzy zewnętrzne magazyny. Było to rozwiązanie nie tylko bardziej kosztowne, ale także generujące wiele wyzwań, biorąc pod uwagę wszystkie etapy łańcucha dostaw. Naturalnym stało się dla nas to, by uniezależnić się od zewnętrznych podmiotów i zbudować własną przestrzeń magazynową, która nie tylko odpowie na nasze obecne, jak i przyszłe zapotrzebowanie, ale która także będzie nowoczesna i w pełni zautomatyzowana. Dla Dan Cake to z pewnością duży krok do przodu. Procesy automatyczne są przyszłością i nasza firma świadomie w nie inwestuje – mówi Gabriel Radwan, Szef Logistyki Dan Cake Polonia.

Ten etap rozbudowy i automatyzacji zakładu produkcyjnego Dan Cake to kolejny krok milowy w rozwoju firmy. Spółka działa na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego i wszystkie dotychczas podejmowane przez nią inwestycje wynikają z zezwoleń strefowych oraz ostatniego zezwolenia Polskiej Strefy Inwestycji, w ramach której już wcześniej uruchomiona została kolejna linia produkcyjna do produkcji Bułeczek Mlecznych i Bułek do burgerów. W ramach obecnie zakończonego etapu rozbudowy zakładu produkcyjnego Dan Cake zadbano również o niezbędną infrastrukturę, taką jak drogi dojazdowe czy parkingi. Tym samym po rozbudowie metraż zakładu wzrósł do ponad 20 tys. mkw.

Mocno wierzymy, że to automatyzacja procesów jest dla zakładów produkcyjnych kluczowym aspektem, który pozwala utrzymywać rentowność produkcji. Dlatego nasza firma od lat inwestuje w tego typu rozwiązania. Proces rozbudowy i unowocześniania zakładu produkcyjnego Dan Cake prowadzimy nieprzerwanie od 2013 roku, a na te cele spółka wydała już ponad 313 milionów złotych – mówi Małgorzata Chudzik, Członek Zarządu Dan Cake Polonia.

Magazyn wysokiego składowania to nowoczesne i bardzo ekonomiczne rozwiązanie, za którym idzie efektywniejsze wykorzystanie powierzchni, większa wydajność operacji związanych ze składowaniem, pobieraniem i odkładaniem ładunków oraz zoptymalizowanie procesów magazynowych. Dzięki lepszym możliwościom wypełnienia kubatury obiektu magazyn taki ma większą powierzchnię użytkową, niż ma to miejsce w przypadku jego tradycyjnej wersji. Zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania zapewniają ponadto pracownikom zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa pracy, poprawę serwisu obsługi klienta oraz dzięki automatyzacji ograniczają liczbę potencjalnych błędów. Tego typu magazyny są także bardziej energooszczędne i dźwiękoszczelne od tradycyjnych.

Bycie firmą nowoczesną, odpowiedzialną i odpowiadającą na potrzeby klientów to cel, który staramy się od lat realizować, zwłaszcza, że rynek pieczywa i ciast pakowanych stale rośnie. Podejmowane działania zawsze jednak opieramy o zasady zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze nie tylko troskę o środowisko naturalne, ale również o lokalną społeczność oraz naszych długoletnich partnerów biznesowych – dodaje Małgorzata Chudzik.

