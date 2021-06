Dawid Idzior, Rockwell Automation: Katowice zadbały o infrastrukturę dla biznesu

Zdaniem Dawida Idziora, ważną częścią transformacji, jaką Katowice przeszły w ostatnich latach jest m.in. ogromny rozwój infrastruktury biurowej i drogowej.

- Rockwell Automation zaczynając swoją działalność w Katowicach w 2006 roku, jeszcze przed budową pierwszej z dwóch fabryk, nie miało możliwości wynajęcia sensownego biurowca w Katowicach. Dlatego firma „zamieszkała” w wynajętym piętrze jednego z hoteli. On co prawda zmienił nazwę, ale stoi do tej pory. Takie były nasze początki na Śląsku. Niektórzy pracownicy wspominają je z łezką w oku - opisuje Dawid Idzior, członek zarządu Rockwell Automation.

Dziś sytuacja jest całkowicie inna. Wszystkie "wyśrubowane" wymagania Rockwell Automation zostały spełnione.

- Miasto, strefa ekonomiczna i władze regionu włożyły ogromny wysiłek w to, by w sposób całościowy rozwinąć infrastrukturę dostępną dla biznesu - tłumaczy Dawid Idzior.