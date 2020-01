DB Schenker i Hilti przedłużają umowę do 2022 roku

DB Schenker i firma Hilti zakończyły proces przedłużenia umowy do 2022 roku. Początek ich współpracy w zakresie obsługi logistycznej w Magazynie Logistycznym we Wrocławiu sięga 2011 roku, wtedy został podpisany pierwszy kontrakt. Operator logistyczny prowadzi dla firmy Hilti Regionalne Centrum Dystrybucji odpowiedzialne za obsługę obszaru Polski oraz Niemiec, w planach jest także zasilanie rynku czeskiego i słowackiego.

Firma Hilti zajmuje się sprzedażą produktów dla branży budowalno-konstrukcyjnej. W swojej ofercie posiada kompleksowe systemy instalacyjne i zamocowań dla budownictwa i przemysłu, a także elektronarzędzia oraz osprzęt.

DB Schenker prowadzi dla firmy Hilti Regionalne Centrum Dystrybucji, odpowiedzialne za obsługę obszaru Polski oraz Niemiec, w planach jest także zasilanie rynku czeskiego i słowackiego. Z magazynu we Wrocławiu towary trafiają do salonów Hilti Store, a także do odbiorców bezpośrednich. Operator odpowiada za obsługę zleceń – kompletację i pakowanie, rozładunek i załadunek towarów, obsługę zwrotów, składowanie, w tym produktów niebezpiecznych oraz wrażliwych na temperaturę, które muszą być przechowywane w temperaturze kontrolowanej. DB Schenker zajmuje się również składowaniem elementów dłużycowych do 6 metrów, etykietowaniem i innymi usługami z zakresu VAS (Value-added service). Operator bierze też udział w dostawach części zamiennych do serwisu narzędzi Hilti, który jest zlokalizowany w Nowej Wsi Wrocławskiej.

Regionalne Centrum Dystrybucji we Wrocławiu jest częścią regionu Hilti LEC (Logistics Europe Central), w którym Hilti prowadzi 4 pozostałe centra, zlokalizowane w Oberhausen, Norymberdze, (Niemcy) Wiedniu (Austria) oraz Adliswil (Szwajcaria).

– Regionalne Centrum Dystrybucji we Wrocławiu jest ważnym ogniwem w europejskiej sieci dystrybucji Hilti. Wzajemne zrozumienie potrzeb oraz transparentna komunikacja pozwoliły zbudować silne, partnerskie relacje, co bezpośrednio przekłada się nie tylko na sukces oraz dalszy rozwój obu firm, ale przed wszystkim na satysfakcję klienta końcowego – mówi Natalia Pawłowska, kierownik projektu w zespole Logistyki Hilti Polska odpowiedzialna za relacje z DB Schenker.

Hilti to globalny dostawca rozwiązań dla branży budowlanej. DB Schenker współpracuje z Hilti w 12 magazynach w różnych częściach świata: poza Polską w Japonii, Australii, Finlandii, Indiach, Nowej Zelandii, Turcji, na Tajwanie, w Malezji i Argentynie. Skala operacji magazynu w Polsce jest bardzo duża. Wrocław obsługuje większy wolumen niż co najmniej 10 pozostałych lokalizacji.

