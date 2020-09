DB Schenker przenosi terminal do Świdnika

DB Schenker już wkrótce przeniesie swój oddział z Lublina do nowoczesnego terminala zlokalizowanego w świdnickiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Inwestycja na rzecz klientów z Lubelszczyzny zlokalizowana będzie w pobliżu lotniska i drogi krajowej S17 biegnącej szlakiem europejskiej trasy E372, która łączy południowo-wschodnią Polskę z zachodnią Ukrainą.

- Pomimo złożonej sytuacji związanej z Covid-19 nie zatrzymujemy się i inwestujemy w kolejny nowoczesny i ekologiczny obiekt. Wartość tej inwestycji wraz z kosztem zakupu gruntu o powierzchni 6 ha wyniesie około 10 mln euro. Wzmacniamy pozycję w regionie, warunki pracy i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz jakość dostarczaną naszym klientom – mówi Piotr Zborowski, CEO North&East Europe DB Schenker.

Obiekt w Świdniku to prawie 4500 mkw. powierzchni operacyjnej i 665 mkw. przeznaczonych na część biurową. Powstaje w oparciu o najwyższe standardy nowoczesnego i ekologicznego budownictwa. Celem jest zwiększenie efektywności operacji, a przy tym bezpieczeństwa zatrudnionych ludzi i obsługiwanych przesyłek. Rozmiary działki pozwolą na optymalne zaprojektowanie powierzchni przeładunkowej, manewrowej i operacyjnej. Nowoczesne i bezpieczne wyposażenie, to m.in. ciche wózki widłowe o napędzie elektrycznym, oświetlenie typu LED, urządzenia pozwalające na odzysk ciepła i wiele innych. Co bardzo ważne dla mieszkańców Lublina, terminal będzie zlokalizowany z dala od osiedli mieszkaniowych, poza miastem, dodatkowo odseparowany od najbliższych sąsiadów barierą dźwiękochłonną.

- Terminal na Lubelszczyźnie będzie spełniać najwyższe normy pod względem oszczędności energii i redukcji emisji CO2 oraz efektywnej gospodarki wodnej i cieplnej. Podobnie jak dla wszystkich budowanych w ostatnich latach terminali, również w tym przypadku chcemy uzyskać certyfikat BREEAM, który definiuje standard najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków – wyjaśnia Szymon Bielas, CFO North&East Europe DB Schenker.